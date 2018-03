El difícil momento del director de ShowMatch: "Gané todos los Martín Fierro y estoy sin trabajo"

El director estelar de "ShowMatch", Alejandro Ripoll, atraviesa la difícil situación de no tener trabajo. Ripoll estuvo durante más de 12 años al frente del exitoso ciclo liderado Marcelo Tinelli, un período en el que gracias a sus dotes y profesionalismo supo alzarse con múltiples Martín Fierro, y tiene una experiencia en tevé que se extiende por más de tres década, y , aún así, Ripoll está en el peor momento laboral de su vida, arrastrado por la crisis de Ideas del Sur y el grupo Indalo, ambas del empresario Cristóbal López.

El fin de semana, en el programa a "Modo Sábado", conducido por Tatiana Schapiro por Radio Nacional, el director del producto televisivo más popular del país, habló de la angustia que lleva consigo y contó que "gané todos los Martín Fierro y estoy sin trabajo".

“No cobramos desde diciembre, nos extienden las licencias para no ir a trabajar y no se les mueve un pelo”. Y aseguró que el cese del pago de los sueldos alcanzó al mismísimo Tinelli. "El 2017 Marcelo no cobró en todo el año, y si hubiese decidido no seguir, nos quedábamos todos en la calle", deslizó con crudeza.

Ripoll además reveló que ShowMatch retornará a la pantalla "una vez que se paguen los sueldos adeudados”.

Quebrado por el panorama que afrontan él y sus compañeros, dijo entre lágrimas que "hay que seguir, a meterle. También es lo efímero del premio. Todos morimos por tener un Martín Fierro o un Tato. El año pasado tuve la suerte de ganarlos pero hoy estoy sin trabajo. Esa es la realidad".

Solidarizado con el resto del equipo de trabajo, dijo: "Espero que se resuelva pronto, pero no sólo para mí, para muchos compañeros. Yo tengo un plato de comida todos los días. Tengo muchos amigos que no tienen para el bondi".

El relato de Ripoll se volvió más crudo y doloroso cuando contó que "esta es nuestra realidad hoy de Ideas. No cobran desde diciembre por un programa que se hizo y el que más factura de la televisión argentina. Algunos han pasado una Navidad en la calle y otros fueron desalojados por no tener para el alquiler. Y es muy duro".

"Es la gente que le hace ganar premios y millones a los empresarios de esta industria. Pero para pagar los sueldos de esta gente, no estaban", añadió.

Ripoll desligó a Tinelli de la crítica situación en que se encuentran quienes forman parte de Ideas del Sur. "Siempre, en situaciones extremas y no extremas, él nos ha ayudado. Priorizó tener 190 puestos de trabajo y no su plata", comentó sobre el conductor.