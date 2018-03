Murió una joven argentina en el helicóptero turístico que cayó en Nueva York

Cinco personas murieron al caer al río un helicóptero turístico frente a la isla de Manhattan, Nueva York, informaron fuentes oficiales.

Entre las víctimas, según se informó hoy, hay una joven argentina que había viajado junto a una amiga. Se trata de Carla Vallejos Blanco, de 28 años, quien fue una de las dos víctimas que fallecieron en el acto.

El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió ayer a la tarde en el East River y solamente sobrevivió el piloto de la nave, precisó un portavoz de los Bomberos. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar de la tragedia, mientras que los tres restantes murieron en el hospital.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69