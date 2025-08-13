Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |PARA CONTROLAR EL DELITO Y EXPULSAR A LOS INDIGENTES

La Guardia Nacional empezó a desplegarse en Washington

La Guardia Nacional empezó a desplegarse en Washington

Agentes de la Guardia Nacional llegan al cuartel general de la agencia en el Distrito de Columbia, Washington / AP

13 de Agosto de 2025 | 03:43
Edición impresa

Algunos de los 800 miembros de la Guardia Nacional que Donald Trump ordenó desplegarse en Washington DC comenzaron a llegar ayer a la capital de la nación, intensificando su presencia después de que la Casa Blanca ordenara que las fuerzas federales tomaran el control del departamento de policía de la ciudad con el objetivo de reducir el crimen y expulsar a los indigentes que duermen en la calle. Según el mandatario, Washington es una “ciudad sin ley”.

La llegada se produjo durante la mañana, después de que Trump anunciara que activaría a los miembros de la guardia y tomaría el control del departamento. Mencionó una emergencia criminal, pero se refirió a los mismos índices de criminalidad que, según los funcionarios de la ciudad, ya han comenzado a disminuir notablemente. El presidente tiene el derecho legal de tomar tales medidas, hasta cierto punto. Aún no se sabe cuán visible y agresiva será la presencia federal en Washington, cómo podría desarrollarse, quién será el objetivo y cuánto tiempo podría durar. Para la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, el plan no es un paso productivo.

 

 

