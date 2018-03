Trump vuelve a los Simpsons para “reconocer” sus errores en un nuevo capítulo de la serie

El presidente estadounidense Donald Trump aparece -una vez más- retratado por los creadores de la serie de animación “Los Simpson” en un corto promocional difundido a través de la página web en inglés de Fox, en el que el peculiar magnate se confiesa ante el espejo y reconoce todos sus errores.

El corto, que puede verse en inglés en el canal de Fox en Youtube, fue bautizado “A Tale of Two Trumps”, en alusión a la novela de Charles Dickens “Historia de dos ciudades” o “A Tale of Two Cities”.

En este episodio se puede ver a Donald Trump durmiendo en la Casa Blanca mientras una fila de asesores y funcionarios recientemente despedidos abandona el predio.

El neoyorquino despierta de lo que parece haber sido un mal sueño y afirma: "Ya no puedo vivir así. Quizá es hora de mirarme al espejo y pensar en lo que estoy haciendo".

A continuación, un Trump con un perro como peluca se mira al espejo y comienza a decirse verdades a sí mismo, como quitándose peso de encima: “no eres 100% consistente”, “haces trampas en el golf”, “haces trampas en tu declaración de impuestos”, “has engañado a tus esposas”, “has actuado como un sociópata narcisista y entre un 64% y un 67% del pueblo te odia”.

Al final del clip, como no podía esperarse de otra forma, todo el buen paso de Trump no era más que una nueva pesadilla y entonces decide seguir sus impulsos habituales y tuitear un mensaje agresivo contra el actor Alec Baldwin, cuya imitación del presidente en los últimos dos años en "Saturday Night Live" se ha vuelto muy popular.

“Los Simpson” demuestran desde hace ya 29 temporadas la capacidad de sus guionistas para interpretar climas de época, el humor social del pueblo norteamericano y la sinceridad para retratar lo ridículas de muchas de las instituciones y valores culturales de Estados Unidos.

La 29 temporada de “Los Simpson” llegará a Argentina en mayo, a través de Fox.