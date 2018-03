“La obra secreta”: le Corbusier, entre la realidad y la ficción, llega al Select

La película de la investigadora y realizadora Graciela Taquini, con guión de Duprat, se puede ver en el Pasaje hasta el 4 de abril

El arte y el pensamiento esclarecedor de Le Corbusier, considerado como uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna y uno de los más influyentes del siglo XX, son celebrados por la gestora cultural e investigadora argentina Graciela Taquini en “La obra secreta”, su primera película como cineasta, que tiene a Daniel Hendler como protagonista.

La película, que vuelve a proyectarse en nuestra ciudad a partir de hoy y hasta el miércoles 4 de abril (excepto el lunes 2) a las 18 en el Cine Select, cuenta con un guión de Andrés Duprat que entrelaza tres relatos.

El rescate de la figura del también urbanista y pintor suizo, medio siglo después de su muerte; un recorrido por la casa Curutchet de La Plata, la única obra que diseñó en América Latina; y la influencia que ejerció sobre Elio Montes (Hendler), un ex estudiante de arquitectura que se encarga de las visitas guiadas de esa vivienda.

“Es una película de producción coral, de la que todos somos autores. Es didáctica pero rompe con la tradición del documental de arte a través de una historia entretenida y cómica”, dijo Taquini.

“Es genial todo lo que Andrés y Gastón Duprat saben y me enseñaron de Le Corbusier y lo que contribuyó Hendler a la construcción de su personaje, dándole un carácter obsesivo”, destacó sobre el equipo que la acompañó en su primera aventura cinematográfica.

“Mi relación con el cine es muy vieja, mi vocación viene desde hace tiempo. Estudié artes en Filosofía y Letras porque no había donde estudiar cine. Descubrí la obra de Jorge Prelorán y me volqué al cine antropológico, pero luego me dediqué al videoarte”, sostuvo en una entrevista anterior la realizadora, viuda del crítico y director uruguayo Alberto Farina, con quien “hablábamos de cine todo el tiempo”, agregó.

A los 75 años, esta mujer que se autodefine como “una madura artista emergente”, porque empezó su obra recién a los 60, abordó la historia del célebre artista suizo Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mundialmente conocido como Le Corbusier, porque le interesaba “el choque entre la modernidad y la posmodernidad” que se produce en el encuentro entre Montes y el espectro del arquitecto, que llega desde el pasado para visitar la ciudad de La Plata.

Pionera en la realización y la difusión del videoarte y las tecnologías digitales en la Argentina, ex programadora de cine y video en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Taquini admite que el filme “es una obra de encargo”.

“La iba a dirigir Andrés Duprat pero los productores pensaron en mí porque querían que yo le pusiera una impronta experimental. ‘Sos nuestra Agnés Varda’, bromeaban y me dijeron que me iban a cuidar, por eso acepté”, recordó.

La influencia de Taquini en el filme se nota en algunos recursos propios del videoarte puestos en función de mostrar la presencia imaginaria -casi como si fuera un holograma- del espectro de Le Corbusier (Mario Lombard) recorriendo las calles de La Plata, en donde las imágenes se espejan en simetrías caleidoscópicas y se multiplican en sobreimpresiones, o los suelos se convierten en copas de tilos, uno de los árboles típicos de la capital bonaerense.

Paralelamente, en la Casa Curutchet, la única edificación que diseñó el arquitecto suizo en América Latina (y que fue ejecutada por su colega argentino Amancio Williams), Elio Montes da cuenta de su obsesión por la obra y el pensamiento de Le Corbusier en exhaustivas visitas guiadas que ofrece a través de los espacios despojados de la magnífica vivienda, con su ventana corrida, sus columnas cilíndricas, su terraza jardín y su fachada y planta libres.

Taquini, que durante el rodaje fue asistida por el cineasta platense Jerónimo Carranza, quien organizó toda la parte técnica del filme, sostuvo que su ópera prima “es muy experimental, como un híbrido entre filme didáctico de arte y arquitectura y la utilización de líneas narrativas especiales y funcionales a cada punto del relato. No creo que haya muchas películas similares en la historia del cine argentino”.

Tras su paso por el Select, el filme se proyectará desde el jueves 5 al miércoles 11 a las 21 en Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.

La entrada, para ambas salas, costará $30.

