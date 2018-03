Timerman viaja a Estados Unidos para su tratamiento experimental

El ex canciller Héctor Timerman viaja hoy a los Estados Unidos para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer que lo aqueja desde hace más de dos años.

El ex ministro de Relaciones Exteriores concretará el viaje a Nueva York dos meses después de lo que tenía previsto, tras obtener nuevamente el permiso para ingresar a ese país.

Investigado por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, Timerman tenía previsto viajar a Nueva York el 9 de enero, pero debió suspender el viaje autorizado por la justicia argentina cuando se enteró que Estados Unidos le había suspendido la visa de ingreso a ese país.

Cuando le retiraron la visa, el ex canciller cumplía prisión preventiva en su domicilio por orden del juez Claudio Bonadio, pero durante la feria judicial le fue concedida la excarcelación, un paso clave para destrabar el viaje.

Durante la espera para que le volviera a ser concedida la visa, el ex canciller Timerman debió someterse a una operación pulmonar, vinculada con el cáncer avanzado, el 23 de enero pasado.

Este mediodía, Alejandro Rúa, uno de los abogados de Timerman, compartió en su cuenta personal en la red social Twitter el mensaje que recibió del ex canciller antes de que emprendiera su viaje.

“Viajo a USA por el tratamiento experimental contra el cáncer. Me voy pensando en la causa AMIA. Pienso que hubo 85 victimas, más de 200 heridos", le escribió Timerman a Rúa.

"Hoy sólo 2 individuos me acusan por traición a la Patria y esos dos más DAIA por encubrimiento. No sé que me duele más, si saber del cáncer o la ofensa escuálida de la acusación. Duele todo duele demasiado”, concluyó.

El ex canciller esta acusado de haber firmado el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA para dotar de impunidad a los iraníes acusados por el atentado.

La causa, que hoy fue elevada a juicio oral por el juez Bonadio, se inició en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, Timerman y otras personas vinculadas al gobierno kirchnerista.