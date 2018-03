Aníbal Ibarra renunció a la defensa de Cristina en la causa del pacto con Irán

ADELANTO. - El abogado y ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra renunció hoy a la defensa de la ex presidenta, en la causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la AMIA, a una semana de haber asumido

El abogado y ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra renunció hoy a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a una semana de haber asumido, en la causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la AMIA.

La renuncia fue confirmada por el propio Ibarra, a través de una carta que publicó en su cuenta de la red social Twitter, en la que sostuvo que lo hizo a los fines de evitar que se mezcle la causa del pacto con Irán con la tragedia de Cromañon, por la que fue destituido.

Ibarra había asumido la defensa de la ex mandataria el lunes pasado, junto con el abogado Roberto Boico, seguirá trabajando en la representación de la ex mandataria.

"Motiva esta decisión la información de que han puesto en marcha una operación mediática y política para golpear sobre CFK utilizando una vez más la tragedia de Cromañon a esos fines", sostuvo Ibarra en la carta que publicó en Twitter.

"En lo personal he pasado por amenazas a mis hijos menores de edad, por irrupciones a mi domicilio particular en varias oportunidades, incluidas fechas de cumpleaños y días del padre", recordó Ibarra, al explicar su renuncia.

"No es justo ni posible que además de defenderse ella de la persecución política y judicial a la que es sometida, tenga que ocuparse también de todo esto", remarcó el ex jefe de Gobierno porteño destituido en 2006 por su responsabilidad política en la tragedia de Cromañon.

"Seguiré acompañando al doctor Boico en su trabajo profesional en lo que le sea necesario sin ninguna vinculación formal como abogado defensor. Y seguir compartiendo la defensa de (el ex secretario General de la Presidencia y ex jefe de la AFI) Oscar Parrilli, también perseguido político en esta causa y otras", sostuvo.

En el final de la carta que compartió por redes sociales, Ibarra afirmó: "Se lo he dicho personalmente a ella pero quiero expresar públicamente el orgullo de haber recibido la confianza de CFK para defenderla de esta persecución que ofende los valores democráticos de una sociedad".

Boico e Ibarra habían asumido la defensa de la ex presidenta Kirchner hace una semana, en reemplazo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes defienden al ex canciller Héctor Timerman en la causa que hoy fue elevada a juicio oral.

Esta causa se originó en la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto en el baño del departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero.

Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta, el ex canciller, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos Luis D´Elía y Fernando Esteche.

Ademas fueron procesados sin prisión preventiva Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque y el ex vicecanciller Eduardo Zuain.