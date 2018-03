Otra señal del Papa Francisco que incomoda al Gobierno

| Publicado en Edición Impresa

La relación entre el presidente Mauricio Macri y el Papa Francisco no fluye naturalmente. Ya son muchas las evidencias de que el Gobierno de Cambiemos y el jefe de la Iglesia católica transitan por distintos andariveles en cuanto al pensamiento político y económico. La última de ellas tuvo lugar el fin de semana, cuando un enviado del Vaticano se mostró junto a Pablo Moyano, justo cuando el gremio de Camioneros se encuentra abiertamente enfrentado con la Casa Rosada.

El enviado papal fue Marcelo Sánchez Sorondo, el titular de la Academia de Ciencias del Vaticano, un argentino que reside en Roma desde 1971 y que conoce como pocos la interna de la curia local, la más influyente del mundo. El encuentro con Pablo Moyano, que es el secretario adjunto de Camioneros, se concretó en la biblioteca Eva Perón del Parque Chacabuco porteño. Allí también estuvo Gustavo Vera, de la ONG La Alameda, quien oficia de nexo entre el Papa y Hugo Moyano.

En el plano de la formalidad, Sánchez Sorondo, Pablo Moyano y Vera se reunieron para intercambiar opiniones sobre la encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco dedicó el cuidado ecológico del planeta, para evitar el “suicidio de la humanidad”. Pero en lo gestual, el trío expresó una línea de coincidencia contra algunas iniciativas del Gobierno, como la reforma laboral. De hecho, Pablo Moyano comentó que le había anticipado al Papa que se opondría a la iniciativa.

“Le dijimos al Papa que íbamos contra la reforma laboral y cumplimos”, blanqueó el más combativo de los Moyano, al relatar lo que conversó con Francisco a finales de 2017, cuando el Gobierno anticipaba la posibilidad de impulsar una reforma laboral que ahora fragmentó en distintos proyectos, como el blanqueo de trabajadores en negro y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero que aún no incluye la rebaja de las indemnizaciones por despido.

Tras esa definición de Pablo Moyano ante el Papa, la delegación de sindicalistas que éste integraba fue agasajada por una cena por parte de Sánchez Sorondo, el mismo religioso que ahora fue recibido por los Camioneros. En ese marco, el prelado argentino se despachó con una disertación conceptual: “Ustedes más que nadie –les dijo a los sindicalistas- deben salvar a la humanidad de la plutocracia. Pluto es dinero y las democracias son corrompidas”, advirtió monseñor Sorondo.

El enviado papal ejemplificó: “Las campañas electorales son pagadas por las petroleras a presidentes como (el estadounidense Donald) Trump”. Sánchez Sorondo agregó otra definición que sorprendió a los presentes: “Los chinos están siguiendo más que nadie el bien común, porque es la política la que controla a la economía y no al revés”, advirtió. Salvando las distancias, el prelado pareció reivindicar la idea de la “comunidad organizada” sobre la “teoría del derrame”.

Aunque el que lo dijo con todas las palabras no fue el titular de la Academia de Ciencias vaticana sino Gustavo Vera, el tercer panelista del encuentro. “La encíclica Laudato Si no es un protocolo light de ecología, sino que por el contrario viene a decirle a los poderosos neoliberales del mundo que no es la teoría del derrame lo que salva a la humanidad, sino construir comunidad como hace La Alameda, Camioneros o las parroquias que están con el pueblo”, afirmó el amigo del Papa.

Vera se explayó: “Debemos entender la relación profunda de Laudato Si con la doctrina social de la Iglesia y el proyecto nacional de (Juan) Perón”. El ex legislador porteño –que en las últimas elecciones fue aliado con Guillermo Moreno y le fue mal en las urnas- es un aliado de la familia Moyano en su enfrentamiento con el Gobierno. De hecho, acaba de presentar una denuncia en la Justicia contra la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña por presunto “enriquecimiento ilícito”.

Ocaña es, justamente, la principal denunciante de Hugo Moyano y de varios de sus familiares, entre ellos Pablo, en una causa en la que se investiga si hubo desvío de fondos del gremio y la obra social de Camioneros. En ese contexto, la señal que dio el Papa al enviar a Sánchez Sorondo a un encuentro con Vera y el propio secretario adjunto de Camioneros no cayó bien en el Gobierno. Tampoco lo será una eventual recepción del Papa al propio Hugo Moyano en la Santa Sede.

Entre el Papa argentino y el Gobierno de Cambiemos existe una relación política tirante, ya que en la coalición gobernante objetan sus gestos favorables a figuras de la oposición, como acaba de suceder con los Moyano.

Mientras que en el entorno del sumo pontífice no ven con buenos ojos el programa económico del presidente Macri ni, por cierto, su iniciativa de abrir el debate sobre la legalización del aborto en el Congreso. Aunque todavía habrá de correr agua bajo el puente.