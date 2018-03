8M: Sara Barni, de Red Viva: "Un abusador es un enemigo dentro de tu casa"

Sara Barni es la titular de la asociación Red Viva dedicada a la asistencia de víctimas de violencia y abuso sexual, una iniciativa que impulsa desde que su hija de 14 años le contó que era víctima sexual desde los 9. El caso fue llevado a los tribunales por la propia madre, quien pudo comprobar que los relatos de su hija eran verdad, que el abusador era nada menos que su pareja, David Antonio Coronel, de 39 años.

En diálogo con La Redonda, mientras se desarrolla el paro internacional de mujeres, Barni relató cómo fue el momento en que su niña le contó, en un bar de la capital federal, que desde hacía cinco años venía sufriendo abusos por parte de Coronel.

"Ella me cuenta que era abusada por ese entonces por quien era mi pareja, que era policía de la Policía Metropolitana, que hacía cinco años que había comenzado a sufrir abusos. A partir de ahí empezamos la ruta crítica, que es la denuncia, hasta que llegamos a juicio y obtuvimos los 14 años de prisión, aunque está libre hasta que la condena quede firme", contó la mujer.

Sara sostuvo que a lo largo del proceso de lucha para que se conociera la verdad y se hiciera justicia, "él nego todo".

"Siempre niegan todo. Lo que tenemos que tener bien en claro es que cuando un chico habla de abuso no podemos pensar que están inventando, no pueden inventar situaciones que no hayan vivido. Queda creer en la palabra de los chicos y buscar la ayuda que en este caso fue ir a la oficina de violencia doméstica, hacer la denuncia y sostener este camino", expresó.

La titular de la ONG dijo que los abusadores "son personas totalmente amables, simpáticas. No tienen amigos, en el trabajo tienen muy buen concepto" pero que "es el enemigo dentro de tu casa".

Encontrado culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción de menores”, Coronel fue condenado a 14 años de prisión, pero como lo explico Barni, todavía se encuentra libre debido a que la condena todavía no se encuentra firme.

Al respecto Barni ssotuvo que "el tribunal lo condenó a 14 años y, sin embargo, apeló. No es que no tenga derecho a apelar, pero tiene esperar adentro (en la cárcel) si no es incomprensible que una persona que es capaz de cometer esos delitos comprabados en la justicia estén esperando cometer más delitos".

En ese sentido, dijo que lo que recibió Coronel por parte de la justicia "es como una condena virtual", y añadió que "me deja la camioneta a 300 metros de mi casa. Tiene una perimetral. Pero son perversos hasta el último minuto".