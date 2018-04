Tauber asume otra vez como rector con el objetivo de llegar a 10 mil egresados anuales

El actual vicepresidente obtuvo 260 votos sobre 270 posibles. Fue el candidato más votado desde el regreso de la democracia

CARLOS ALTAVISTA

caltavista@eldia.com

El arquitecto y doctor en comunicación, Fernando Tauber, recibió ayer un fuerte espaldarazo de la asamblea universitaria para iniciar, en pocos días más, su segunda presidencia en la UNLP. Fue votado por 260 de los 270 asambleístas (96,29%), en lo que pasó a ser un apoyo histórico para un futuro rector. Tras el escrutinio, enfundado en su inconfundible traje azul oscuro, el sucesor del astrónomo Raúl Perdomo dijo que un punto central de aquí al 2022 será “aumentar de 7 mil a 10 mil los egresados anuales”.

En 2010, el propio Tauber obtuvo un total de 221 votos, mientras que Perdomo fue apoyado por 198 integrantes de la comunidad universitaria en 2014.

Un dato saliente de la asamblea fue el ambiente de tranquilidad en que se desarrolló, al contrario de ediciones anteriores. Hablaron todos los que se anotaron para hacerlo, al punto que los 4 estudiantes por la mayoría de Arquitectura -del frente troskista-guevarista “Dale”- hicieron uso de la palabra pese a pertenecer al mismo espacio. Fueron los 4 que, públicamente, adelantaron su voto en contra.

“un modelo sin partidismos”

A las 9 habló el decano de Arquitectura, Fernando Gandolfi, y postuló a Tauber para la presidencia. El rector electo se dirigió a los presentes a las 16,45. En el medio, como se dijo, hubo casi 60 oradores y una votación rápida.

Acto seguido, el estudiante del Partido Obrero de Arquitectura señaló: “Somos la voz disidente en esta unidad que busca el ajuste y la aplicación de la reforma universitaria de Macri. El gobierno recortó 3 mil millones del presupuesto universitario, le quiere pagar 15% de aumento a los docentes, lanzó el sistema de reconocimiento académico que equipara las universidades nacionales con las privadas. ¿Qué hizo el Rectorado? Silencio, silencio y silencio”, disparó.

“El acuerdo en torno a este proyecto invita a soñar con un modelo de universidad sin partidismos”

Octavio Miloni, Secretario General de ADULP

Entre decenas y decenas de asambleístas -tanto mujeres como varones- que utilizaron el pañuelo verde como señal de apoyo a una ley de aborto legal, seguro y gratuito, el orador de Franja Morada enumeró distintos logros de la gestión de la UNLP en materia de beneficios estudiantiles y de otro tipo. Luego, cosechó fuertes silbidos cuando criticó al gobierno nacional por su política de ajuste en ciencia y tecnología.

En rigor, la agrupación radical fue blanco de dardos de todos los colores por su pertenencia a la alianza gobernante Cambiemos y por su decisión del viernes de no dar quórum en el tercer llamado del consejo directivo de Agronomía para elegir decano.

Quienes apuntaron sin miramientos a la Franja fueron los estudiantes de Patria Grande, uno de los cuales le recriminó su participación en el gobierno nacional y su defensa en paralelo de la Reforma Universitaria de 1918: “Ustedes son reformistas porque apoyaron la reforma previsional”, lanzó el joven en tono irónico.

Respecto al tema Agronomía, el ex decano Pablo Yapura leyó un duro comunicado de repudio al no otorgamiento de quórum, y desató una ovación tal que provocó la intervención del rector Perdomo. “El Rectorado se pone a disposición para alcanzar un acuerdo en la facultad”, le dijo.

Fue muy aplaudido el discurso del titular de Adulp -gremio docente de la UNLP-, el ingeniero Octavio Miloni. Como casi todos, hizo referencia a la Reforma en el año de su centenario, para proyectarla en el tiempo con “la gratuidad de la educación superior sancionada en 1949, la teoría político-universitario de los ‘70, el rol nacional y popular del periodo 2003-2015 y la declaración de Cartagena de Indias del 2008 sobre la educación universitaria como un derecho, algo que recogió nuestra casa de estudios”. Después consideró que “el consenso sobre este proyecto que se expresa hoy aquí es muy positivo, porque implica la búsqueda de un acuerdo general de un modelo universitario independiente de cuestiones partidarias”.

Quien se refirió a la Reforma en términos de futuro fue el decano de Económicas y futuro vicepresidente académico de la Universidad, Martín López Armengol. “No podemos sólo recordar la gesta. Debemos hacer una nueva reforma que tenga en el centro la responsabilidad social de la Universidad”, definió.

Destacó la tranquilidad de la asamblea recordando cónclaves anteriores teñidos por episodios violentos: “La Universidad ha cambiado... Nosotros hemos cambiado a la Universidad”, subrayó.

Quien lo acompañará en la próxima gestión como vicepresidente institucional, el decano de Ingeniería, Marcos Actis, abogó por la “no intervención de la Universidad en los asuntos internos de las facultades. Hay que dejar que las facultades trabajen tranquilas. Y sabemos que Fernando (Tauber) garantizará eso”, puntualizó, para rechazar también el “no quórum” que impidió elegir decano en Agronomía.

Recordó que mediante su persona “la comunidad académica de Ingeniería volverá al Rectorado después de casi 18 años”. Y señaló que “la Universidad debe volver a ser la consultora natural del Estado en lugar de las corporaciones, porque es la sociedad la que la mantiene, y tiene que devolverle eso haciendo satélites como los hicimos y no entregándoselos a extranjeros; aportando al desarrollo local en vez de importar chatarra y hasta cerdos; agregando valor al litio y no importando 7 mil coches eléctricos chinos. Sin independencia económica, no hay país independiente”, casi exclamó.

Otro asambleísta muy aplaudido fue el graduado Manuel Fonseca, de Medicina, quien dijo que “la facultad debe volver a la senda que marcaron Ramón Carrillo, René Favaloro y Floreal Ferrara, es decir, volver a ponerse de cara a la comunidad con la nueva gestión”.

Cerró la extensa jornada el propio Tauber, agradeciendo “el apoyo de sectores tan diversos” y destacando que eso debía hacer reflexionar “a toda la Universidad, al consejo superior, y a los consejos directivos de todas las facultades” (ver aparte).