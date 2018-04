Arranca el plenario de la Iglesia con el eje puesto en el inicio del debate legislativo sobre el aborto

Desde hoy y hasta el sábado, la Conferencia Episcopal Argentina también analizará la situación social que atraviesa el país

| Publicado en Edición Impresa

En medio del inicio del tratamiento en el Congreso de los proyectos de despenalización del aborto, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) arrancará hoy una semana de deliberaciones haciendo eje en esa temática. La cita a la primera asamblea plenaria del año será en la localidad bonaerense de Pilar y en la misma participará un centenar de obispos de todo el país.

El encuentro será presidido por el titular del Episcopado, el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, recién llegado de Roma, donde participó junto al papa Francisco de los trabajos preparatorios para el Sínodo sobre la Amazonia que se celebrará el año próximo.

Las deliberaciones comenzarán esta tarde en la casa de retiros espirituales El Cenáculo de Pilar, con una misa presidida por Ojea, y se extenderán hasta el sábado al mediodía.

UNA AGENDA CARGADA

Si bien todavía no se conoce el temario, que estaba terminando de ser definido durante el fin de semana, se descuenta que analizarán el comienzo del tratamiento legislativo, por primera vez en la historia de nuestro país, de los proyectos de despenalización del aborto así como la situación social a nivel nacional.

En marzo, tras una reunión de la comisión permanente, el Episcopado expresó su preocupación por la “delicada situación social” que atraviesa la Argentina debido al “número creciente de despidos”, así como por la “grave” situación de las provincias del NOA generada por las inundaciones y también por el tema de la despenalización del aborto.

De cara a las audiencias que comenzaron la semana pasada en el Congreso nacional sobre el tema, la Iglesia se propuso “encarar el debate sobre esta cuestión, integrando las áreas de comunicación, pastoral y diálogo con los legisladores”.

En ese encuentro de marzo, los obispos ratificaron los términos de la declaración que difundieron el pasado 23 de febrero, titulada “Respetuosos de la vida”, en la que pidieron que el debate se lleve a cabo en un clima de “diálogo sincero y profundo, sin descalificaciones, violencia o agresión”, y pidieron políticas públicas que establezcan como prioritarias la educación sexual integral de la ciudadanía.

Se descuenta que analizarán el comienzo del tratamiento legislativo del aborto

Cabe destacar que la semana pasado empezaron las audiencias donde artistas, médicos y abogados plasmaron sus posturas a favor y en contra sobre la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados. En la primera jornada hubo unos treinta oradores, quienes dejaron en evidencia las diferencias irreconciliables que existen sobre esta iniciativa que probablemente se debata a mitad del año en el recinto.

En tanto, y como telón de fondo, dos movilizaciones se realizaron en las inmediaciones del Congreso como expresión de ambas posiciones. La concentración promovida por los militantes de la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito ocuparon desde la mañana la avenida Rivadavia y concluyeron la jornada con un “pañuelazo”. Mientras que a pocos metros de distancia y separados por un discreto cordón policial, se ubicaron sobre la calle Riobamba los adherentes de Pro Vida con carteles rojos que decían “salvemos las 2 vidas”.

Los encuentros estuvieron coordinados por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky -junto a sus pares de Salud, Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR), y Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR)- y en el primer debate ya hubo un cortocircuito que protagonizaron el periodista Luis Novaresio y Polledo cuando el conductor, dirigiéndose a la legisladora, le dijo: “Carmen, usted no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo”, a lo cual la dirigente macrista le recordó que ese proyecto “no respeta la objeción de conciencia”.

En tanto, en la segunda jornada -esta vez con escasas presencias de diputados- expusieron dirigentes políticos, un rabino y dos referentes que plantearon con crudeza la situación de las jóvenes más pobres de la sociedad. Pero a diferencia de la apertura del tratamiento ésta no tuvo movilizaciones.

Los testimonios más destacados a favor de la despenalización del aborto correspondieron a la escritora Claudia Piñeiro, el jurista Roberto Gargarella y la ex legisladora del colectivo LGBT María Rachid, mientras que por el rechazo lo hicieron la dirigente del Frente Joven Camila Vigo, el ex senador Eduardo Menem y las referentes sociales Carolina Mangold y Lorena Fernández, ésta última dejando una de las frases más polémicas de la jornada: “Hoy en día, las chicas de 13 y 14 años no piensan con la cabeza, sino con la bombacha”.