Aprevide les prohibirá el ingreso a la cancha a diez barras de Estudiantes

Tal como adelantó ayer este medio, la facción Los Leales no podrá ir más a ver al Pincha, en La Plata y todo el país

Los Leales no irán más a la cancha / Archivo

El centro de la tribuna de Estudiantes sigue estando en el foco de atención. El primero capítulo se vivió la noche del partido contra Santos, cuando la barrabrava fue detenida en la previa. Ayer este medio publicó que dicho grupo había decidido no ir más a la cancha. Y por último se conoció el comunicado oficial de la Aprevide.

“Dispusimos la prohibición de concurrencia a espectáculos futbolísticos para los Jefes de la barrabrava de Estudiantes. El Pincha es un grande del fútbol mundial, un campeón del mundo mucho más grande que cualquier barrabrava”, escribió en su cuenta de Twitter Juan Manuel Lugones, el titular de la seguridad deportiva de la provincia de Buenos Aires.

La medida, que está relacionada con la decisión de los principales líderes de la barra de no concurrir más, contempla que Miguel e Iván Tobar, Adrián Sosio, Gastón Maksut, Mariano Silva, Sebastián Custodio Rodríguez, Franco Demichelli y Luis Alberto García no puedan asistir más a una cancha de fútbol, pero tampoco acercarse hasta la Sede o el Country.

“Iniciamos una lucha contra los sectores mafiosos en toda la provincia. A mí me toca la del fútbol. Son mafias que buscan poder. En el caso de Estudiantes hay un grupo que se denominada Los Leales. Algunos de ellos son pesados y tienen antecedentes penales, algunos de ellos homicidios en ocasión de robos y otros por tentativa. Los nuevos decretos nos permiten sacarlos de la cancha”, declaró Lugones en La Redonda, para escribir un nuevo capítulo en esta novela.

Entonces explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “Vienen de tener un episodio con la Policía en la previa de Santos. Queríamos identificarlos y se resistieron. Uno de ellos acababa de salir de prisión. Hay dos causas abiertas por resistencia a la autoridad”.

Lugones, en la entrevista con El equipo deportivo fue más allá y dijo que presentará el decreto en el Ministerio de Seguridad nacional para que esta gente no pueda ir a ningún evento en el país.

Cuando fue consultado si esta barra recibía entradas de parte de los dirigentes, respondió: “La barra siempre tiene privilegios. La barra es la barra... Recorro todos los clubes de la provincia. Así como se los nombra como los pibes, subcomisiones de hinchas y esas denominaciones, por lo general no paga. No lo sé en el caso puntual de Estudiantes. Nosotros tratamos que no ingresen con entradas de protocolo o apócrifas”.

Por último se disculpó por el accionar policial en la previa del partido contra Unión, cuando no dejaron ingresar a los hinchas con la camiseta número 7. “Fue un exceso policial, pero no vamos a permitir que en el seno de la tribuna haya banderas cargando a Gimnasia”.

¿QUÉ HARÁN LOS LEALES?

De todos modos, más allá del comunicado de la barra y la decisión de prohibirles el ingreso a sus cabecillas, ayer el grupo en cuestión avisó que seguirá yendo a la cancha, con las banderas y la misma fisonomía de antes. Claro, pero al no estar sus referentes no será extraño que otro grupo quiera ocupar ese lugar. Deberán estar muy atentos los dirigentes, la Policía, los encargados del Estadio y, por supuesto, la Aprevide. Esta historia seguirá...