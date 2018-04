Tres barrios piden con urgencia que sus calles sean asfaltadas

Se trata de Los Kokitos, La Emilia y La Esperanza que padecen hace tres años del problema

Una vecina del barrio Los Kokitos se comunicó con el diario El Día a través de su canal de Whatsapp para explicar una problemática que afecta a su zona y a los barrios La Emilia y La Esperanza, en específico a las cuadras que ocupan calle 179 entre 520 y 530.

"Hace tres años que esas cuadran son barro absoluto. La calle está muy deteriorada y no hay iluminación. Es imposible transitar. Cuando llueve ya sabemos que los nenes no pueden ir a la escuela o que un remis no ingresa. Ni hablar del problema que surge si tenés una emergencia", relató.

La vecina recordó que hace tiempo enviaron una máquina pasa alisar, pero "se remueve la misma tierra colorada, así que caen dos gotas de agua y es la misma historia".

En ese sentido, indicó que en la cercanía se ubica la Unidad 45 y que varias veces el camión de traslado terminó estancado. "A veces directamente los detenidos se bajan en 520 y caminan las dos cuadras que faltan custodiados".

La mujer pidió que la Municipalidad actúe en forma urgente ya que en la zona "viven muchos nenes, mujeres embarazadas, chicos con discapacidad".

Finalmente, indicó "por supuesto, acá hay problemas de inseguridad, el que trabaja de madrugada no sabe si vuelve, y no contamos con servicio de recolección de residuos".