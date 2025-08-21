El Barba estiró su racha ante Martínez en cruces directos

Eduardo Domínguez sigue manteniendo su paternidad ante Diego Martínez en los enfrentamientos mano a mano. En este sentido, es la tercer serie que en la que el Barba se impone.

El primer cruce mata mata entre ambos entrenadores fue en octubre de 2023, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Aquella tarde en Rosario se enfrentaron Huracán -con Martínez en el banco- y Estudiantes. Donde los dirigidos por Domínguez fueron superiores ampliamente en el tiempo reglamentario. De esta forma, el Pincha se impuso 2-0 ante el Globo con los goles de Souto en contra y Santiago Ascacibar, los dos goles fueron en el primer tiempo.

El segundo partido mano a mano en el que se vieron las caras fue por las semifinales de la Copa de la Liga 2024, esta vez con el Gígolo como técnico de Boca. El partido lo comenzó ganando el Xeneize con el tanto de Miguel Merentiel. Mientras que el final es recordado por la patada de Cristian Lema dentro del área que desencadenó en penal. Posteriormente Edwin Cetré cambió el disparo por gol. Finalmente Estudiantes triunfo desde los doce pasos con Matías Mansilla como figura, ya que le contuvo los disparos a Jorge Figal, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. En el elenco albirrojo convirtieron Guido Carrillo, Mauro Méndez y Eros Mancuso, mientras que Cetré malogró su disparo.

De esta forma, sumándole el empate de ayer entre el Pincha y Cerro Porteño, Eduardo Domínguez sigue arriba en el historial ante Diego Martínez.