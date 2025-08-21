Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |VENCIÓ 2-0 AL INTER DE PORTO ALEGRE

Flamengo sacó pasaje y será el rival del Pincha

El Mengao se metió entre los ocho mejores y chocará con el León. La ida será en Rio de Janeiro y la vuelta, en el Jorge Luis Hirschi

Flamengo sacó pasaje y será el rival del Pincha

Flamengo sacó chapa y será rival de Estudiantes en cuartos / AFP

21 de Agosto de 2025 | 02:43
Flamengo derrotó 2-0 a Inter de Porto Alegre como visitante y será rival de Estudiantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Mengao avanzó con un global de 3-0 y sacó chapa de candidato. La ida será en Rio de Janeiro y la vuelta, en el Jorge Luis Hirschi.

Sin dudas, Flamengo es uno de los grandes protagonistas de la Copa Libertadores y si bien comenzó de menor a mayor en el certamen, donde fue derrotado por Central Córdoba en el Maracaná, levantó su nivel con el correr de los partidos.

Para colmo, incorporó jugadores de mucha jerarquía y top de Europa en este mercado de pases, luego de la histórica venta de Gerson al Zenit de Rusia en 25 millones de euros. También vendió en 15 millones de la misma moneda a Carlos Alcaraz al Everton.

Uno de los grandes nombres que incorporó fue Jorginho, ex volante del Arsenal y el Chelsea, que arribó sin costo de transferencia. Después, también sumó a Emerson Royal desde el Milan, por el cuál gastó 9 millones de euros; Samuel Lino, el extremo proveniente del Atlético Madrid, por el cuál abonó 25 millones de euros y después también trajo a Saúl Iñiguez en condición de libre, tras su paso por el Atlético Madrid y el Sevilla.

A la espera de la confirmación de la grilla de los Cuartos por parte de Conmebol, la ida se jugará en Rio de Janeiro en la semana del 16 de septiembre, mientras que siete días más tarde se disputará la vuelta en UNO.

SE DEFINEN LOS CRUCES

Desde las 19, Liga de Quito recibe a Botafogo, con la ilusión de dar vuelta la serie que va ganando el Fogao por 1-0. El ganador enfrentará a San Pablo.

Por su parte, Palmeiras recibirá a Universitario a partir de las 21:30, con un global a favor de 4-0. Ambos encuentros serán televisados por Fox Sports.

