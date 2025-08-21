Flamengo sacó pasaje y será el rival del Pincha

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El dólar oficial cerró otra vez arriba de los $1.300 y cayeron bonos y acciones
La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre
“No podemos naturalizar la idea de destruir al Estado”, dijo Kicillof
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Mengao se metió entre los ocho mejores y chocará con el León. La ida será en Rio de Janeiro y la vuelta, en el Jorge Luis Hirschi
Flamengo derrotó 2-0 a Inter de Porto Alegre como visitante y será rival de Estudiantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Mengao avanzó con un global de 3-0 y sacó chapa de candidato. La ida será en Rio de Janeiro y la vuelta, en el Jorge Luis Hirschi.
Sin dudas, Flamengo es uno de los grandes protagonistas de la Copa Libertadores y si bien comenzó de menor a mayor en el certamen, donde fue derrotado por Central Córdoba en el Maracaná, levantó su nivel con el correr de los partidos.
Para colmo, incorporó jugadores de mucha jerarquía y top de Europa en este mercado de pases, luego de la histórica venta de Gerson al Zenit de Rusia en 25 millones de euros. También vendió en 15 millones de la misma moneda a Carlos Alcaraz al Everton.
Uno de los grandes nombres que incorporó fue Jorginho, ex volante del Arsenal y el Chelsea, que arribó sin costo de transferencia. Después, también sumó a Emerson Royal desde el Milan, por el cuál gastó 9 millones de euros; Samuel Lino, el extremo proveniente del Atlético Madrid, por el cuál abonó 25 millones de euros y después también trajo a Saúl Iñiguez en condición de libre, tras su paso por el Atlético Madrid y el Sevilla.
A la espera de la confirmación de la grilla de los Cuartos por parte de Conmebol, la ida se jugará en Rio de Janeiro en la semana del 16 de septiembre, mientras que siete días más tarde se disputará la vuelta en UNO.
Desde las 19, Liga de Quito recibe a Botafogo, con la ilusión de dar vuelta la serie que va ganando el Fogao por 1-0. El ganador enfrentará a San Pablo.
Por su parte, Palmeiras recibirá a Universitario a partir de las 21:30, con un global a favor de 4-0. Ambos encuentros serán televisados por Fox Sports.
LEA TAMBIÉN
Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí