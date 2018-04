Industriales reclaman un "equilibrio" entre precios y suministro de energía

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó hoy que el sector fabril espera que se pueda encontrar "un equilibrio" entre los altos costos de los servicios energéticos y la falta de suministro que padecieron las empresas en el pasado con tarifas mucho más bajas. "Los precios relativos de la Argentina están totalmente locos y ahora se están tratando de reubicar, y eso significan estos problemas. A nadie le gusta que suba el gas, la electricidad, pero antes teníamos tarifas en baja y no teníamos el servicio", dijo Acevedo.

El titular de la UIA, en declaraciones a FM La Patriada, sostuvo que los aumentos en las facturas de energía "son cuestiones transversales que afecta a casi todos y no deja a nadie afuera, al publico en general a los comercios y también a la industria. El tema es ver como se hace para poder ordenarlas". "Para los industriales es uno de los temas principales del costo argentino y nos plantea cómo hacemos para no pagar tarifas abusivas y cómo hacemos para que se pueda rearmar todo el sistema de energía que teníamos en el país y que fuimos perdiendo", insistió el dirigente fabril.

Sobre la forma en que el Gobierno nacional decidió implementar la readecuación tarifaria de los servicios energéticos, Acevedo consideró que "no es falta de gradualismo" lo que se vivió en el país sino que "el impacto es fuerte porque los precios que teníamos y a los que teóricamente tenemos que llegar son muy altos". "Pero recordemos que antes no teníamos el servicio. Cuando se cortaba energía se cortaba primero a la industria, porque el sector no vota. A la producción se la puede dejar sin energía que no va a a haber un cacerolazo, mientras que si se la deja sin energía a la gente que es la que vota y decide, ahí es mucho peor", consideró el titular de la UIA.

Finalmente, descartó que exista la posibilidad de contar tasas diferenciadas para el sector industrial, pero entendió que "seria bueno para bajar costos de algunos sectores pymes que son los que están bajo mayor presión para producir y podría llegar a buscarse algún tipo de tarifa diferenciada".

Por otra parte, Acevedo dijo que las demás dificultades del sector se están comenzando a analizar en las mesas sectoriales acordadas con el Gobierno nacional y en la que se incluirán temas como logística e impuestos distorsivos que se darán de baja no antes de 2020, de acuerdo a la reforma tributaria aprobada el año pasado.