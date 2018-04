Sampaoli polémico: "No planifico nada, odio la planificación"

El entrenador de la Selección argentina, Jogre Sampaoli quedó envuelto en una polémica por confesión que hizo en su libro que acaba de salir a la venta.

"Yo no planifico nada. Todo surge en mi cabeza cuando tiene que surgir. Brota naturalmente en el momento oportuno. Odio la planificación. Si planifico, me pongo en el lugar de un oficinista. Soy el de Alumni del 91. El fútbol no se estudia; se siente y se vive. Parto desde ahí. Yo soy de la calle; negar eso es imposible. Es raro que me hayan puesto la etiqueta de planificador. No sé a qué obedece", escribió Sampaoli y despertó polémica en la antesala del Mundial.

Asimismo, admitió que no es un "estudioso" y que no le gusta leer: "Tal vez mis charlas suenan a las de un tipo súper estudioso. Nunca fui estudioso. Ni en el colegio, ni en la facultad, ni en el curso de entrenador. Yo no puedo leer un libro; veo dos hojas y ya me aburro. Escribo tres cosas en un papel y me cansé".