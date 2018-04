En llamas: “Casi fui Nisman” dijo Natacha y advirtió “por las dudas” que no piensa suicidarse

La mediática está en guerra con el mundo: denunció que hay un complot para matarla, y siguió su cruzada contra Rial y Ninci

En un extenso video colgado en YouTube, Natacha dio su versión de los hechos que vivió el miércoles en Comodoro Py, aseguró que se trató de “una cama”, y que pensó que no iba a “salir viva” de esa sala. “Casi fui Nisman”, manifestó, y aseguró que el fiscal “es un poroto” a comparación de lo que le quieren hacer a ella.

El escándalo con Natacha comenzó con su supuesto interés por “ayudar a los chicos”, como le dice a la causa que investiga los abusos de menores en Independiente. En este marco, el sábado se sentó en la mesa de Mirtha y acusó, sin pruebas, a gran cantidad de personalidades del mundo de la política, la televisión y el periodismo.

Las acusaciones de Natacha generaron un ola de repercusiones que derivaron en un oscuro entramado que no deja de enredarse a medida que pasan las horas.

De esta polémica todo el mundo opinó, y a todos, con un caño, Natacha les dio desde Twitter: su arma mortal.

Después de protagonizar una jornada de locura al fugarse de Comodoro Py, y de haber ventilado el número privado de Jorge Rial y destrozarlo en la red social del pajarito, Jaitt, no conforme, se lanzó a YouTube en donde colgó un video explicativo de todo el episodio según su versión.

El audiovisual, de una duración de casi 15 minutos, muestra a una mediática movilizada, con el pelo suelo y anteojos de sol.

De movida dejó en claro que el miércoles, por lo que le había dicho su abogado, Diego Storto, se presentó en tribunales pensando que iba a declarar en la causa de violencia de género contra su ex. Sin embargo, apenas entró, percibió que algo raro pasaba. Y todo lo quedó más claro cuando las mujeres que le tomaron la indagatoria le mostraron un video del programa de Mirtha y le preguntaron cuestiones puntuales sobre su participación en el polémico envío.

“Dije ‘esto no corresponde’, me levanto y cuando voy a abrir la puerta me la traban y no me dejan ir. Ahí fue donde en el reflejo lo veo al señor Vera. Y ahí me doy cuenta de que era una trampa. Cuando logro salir, aparece Storto y me dice ‘no sé qué pasa’, se mete, me saca, y como no salía, intento entrar pero no me dejan. Meto el pie y me lo traban con una violencia enorme. Ahí fue cuando salió Storto, que ya fue eliminado (lo echó), y con una presión obligada me grita lo que tengo que decir y ahí sentí que no iba a salir viva. Nisman un poroto”.

Y continuó: “Había una cama armada, de agarrarme sin aviso, y sin las pruebas encima. Porque las tengo pero si no me avisan no las voy a llevar. Evidentemente, estaban todos entongados porque cuando salí ya estaba Rial tuiteando de una declaración de la que ni yo sabía”.

Después comenzó a relatar cómo salió del edificio con la ayuda de una mujer policía que, según ella, oyó sus gritos y la sacó. “Salí por la Villa 31 donde muy amablemente dos muchachos me acompañaron por la villa para sacarme de ahí viva”, dijo y fue por más: “Estaba previsto, aparentemente, que yo no salga viva de ahí”.

Por último, dejó en claro que tiene “todo para aportar a la fiscal para colaborar con la causa de #Pedofilia, pero que me citen como corresponde y con protección del sistema judicial por los chicos!, HOY LES SALIÓ MAL Y CASI FUI NISMAN”.

FURIA TUITERA

Ayer, la “guerra” de Natacha continuó desde Twitter, una plataforma en la que se siente cómoda, y en la que recibe el “amor” de sus seguidores, lo que ella siempre agradece.

Entre su innumerable cantidad de mensajes, vale mencionar uno que fijó (lo destacó en lo más alto de su historial de comentarios): se trata de un tuit que escribió Mercedes Ninci, el domingo pasado, tras cruzarse con ella en el programa de Mirtha que dice: “A Natacha Jaitt la van a descartar como a Nisman”. Pero eso no fue todo.

Indignada con Rial y Ninci, de quienes el miércoles había publicado sus números privados, después de que ellos publicaron su declaración en la que se ventilaron sus datos privados, la mediática volvió a publicar los teléfonos de los periodistas a modo de represalia.

Y lanzó su advertencia: “No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”.

Y anunció que les iba a dar “un regalo” a sus seguidores de Twitter, en relación a Gustavo Vera.