El Atlético del "Cholo" ganó un nuevo título: la Liga de Europa

El entrenador argentino de Atlético de Madrid de España, Diego "Cholo" Simeone, condujo a su equipo a un nuevo título, la Liga de Europa de fútbol, al golear esta tarde en la final a Olympique de Marsella, de Francia, por 3-0, en el Stade de Lyon.

Los goles del equipo español, donde fue titular el rosarino Ángel Correa (ex San Lorenzo) los convirtieron el delantero francés Antoine Griezmann (21m. PT y 4m. ST) y el capitán Gabi (44m. ST). El "Cholo" Simeone consiguió su segunda Liga de Europa con Atlético de Madrid y el sexto título desde su arribo al club madrileño, en diciembre del 2011.

El ex director técnico de Racing Club, Estudiantes de La Plata, River Plate, San Lorenzo y Catania de Italia levantó este trofeo con el "Colchonero" en 2012 y la Supercopa Europea 2013, en el plano internacional, y la Liga de España 2014, la Copa del Rey 2013 y la Supercopa de España 2015, en el ámbito local.

Además, Simeone, de 48 años, llevó a Atlético de Madrid hasta las finales de la Liga de Campeones de Europa, el certamen más importante del "Viejo Continente", en 2014 y en 2016 y en ambas perdió ante su clásico rival, Real Madrid. Olympique de Marsella, con el bonaerense Lucas Ocampos (ex River Plate) de titular, no pudo cortar una sequía internacional de 25 años.

La última conquista fue la Liga de Campeones de Europa en 1993. La final tuvo un desarrollo entretenido y el oficio y la contundencia de Atlético de Madrid fueron demasiado para el equipo francés.

El conjunto español, con un 4-4-2 clásico, aguantó el comienzo frenético de Olympique; se puso en ventaja con el gol de Griezmann, a los 21 minutos de la primera etapa, gracias a un grosero error del camerunés Zambo Anguissa; y después manejó el juego con total tranquilidad.

De hecho, en el inicio del segundo tiempo, otra vez Griezmann puso el 2-0, aunque esta vez con una definición exquisita y sobre el final Gabi estableció el 3-0 definitivo. Antes y después Olympique, con un 4-2-3-1, no le encontró la vuelta al partido y ni siquiera los cambios que realizó Rudi García le dieron frescura a un equipo que no tuvo respuestas futbolísticas.

Si bien Atlético de Madrid arrancó la temporada con la ilusión de ganar -por primera vez en su historia- la Liga de Campeones de Europa, la Liga de Europa estuvo lejos de ser un premio consuelo.

Y para quedarse con el título dejó en el camino a Copenhague, de Dinamarca, Lokomotiv de Rusia, Sporting de Portugal, y Arsenal de Inglaterra. El recorrido de Marsella fue más largo ya que comenzó en los play off previos a la fase de grupos y ya en la etapa eliminatoria dejó en el camino a Braga de Portugal, Athletic de Bilbao de España, Leipzig de Alemania y Salzburgo de Austria.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Šime Vrsaljko, Diego Godín, José María Giménez y Lucas Hernández; Ángel Correa, Gabi, Saúl Ñíguez y Koke; Antoine Griezmann y Diego Costa. DT: Diego Simeone.

Olympique de Marsella: Steve Mandanda; Bouna Sarr, Adil Rami, Luiz Gustavo y Jordan Amavi; Zambo Anguissa y Morgan Sanson; Florian Thauvin, Dimitri Payet y Lucas Ocampos; Valere Germain. DT: Rudi García.

Gol en el primer tiempo: 21m. Griezmann (AM).

Goles en el segundo tiempo: 4m. Griezmann (AM) y 44m. Gabi (AM).

Cambios en el primer tiempo: 32m. Maxime Lopez por Payet (OM). En el segundo, antes de comenzar, Juanfran por Vrsaljko (AM); 10m. Clinton Mua N'Jie por Ocampos (OM); 29m. Konstantinos Mitroglou por Germain (OM); 43m. Thomas Partey por Correa (AM) y 45m. Fernando Torres por Griezmann (AM).

Amonestados: Vrsaljko, Lucas Hernández (AM). Amavi, Luiz Gustavo, N'Jie (OM).

Estadio: Stade de Lyon (Francia).

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda).