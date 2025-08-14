Un camión de basura atropelló a un hombre en La Plata: "Se tiró y quedó debajo de la rueda"

Momentos de extrema tensión vivieron vecinos de la zona oeste de La Plata, cuando se conoció la noticia que un camión recolector de residuos perteneciente a la empresa ESUR atropelló a un hombre en la calle 60 entre 165 y 166, en la localidad de Los Hornos.

Todo sucedió esta mañana, donde por motivos que aún se investigan hasta el momento, el vehículo de la empresa ESUR de gran porte marca Iveco embistió al hombre que se encontraba caminando por la zona.

Según fuentes exclusivas que accedió EL DIA, expresaron: “Al parecer el hombre se tiró, lo atropelló el camión y quedó debajo de la rueda. Los camiones tienen cámaras adentro de la cabina y afuera, asique ahí se vera que fue lo que realmente pasó”, señaló un vecino a este medio.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la persona involucrada pero algunos vecinos de la zona dijeron que "aparentemente está grave y se lo llevó la ambulancia del SAME". Se investiga un posible suicidio.

En tanto, las autoridades trabajan en el lugar para esclarecer el hecho y personal del Comando de Patrullas junto con Guardia Urbana mantiene el tránsito cortado en la avenida.

Por último, la causa la tomó la Comisaría Tercera de Los Hornos, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI en Turno.