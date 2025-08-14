Uno por semana: cómo será la agenda de actos de Milei para dipustarle la Provincia a Kicillof

Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
El inicio formal será esta tarde en La Plata. Pero ya están definidas las próximas fechas en las que el Presidente encabezará la campaña
El presidente Javier Milei encabezará un acto por semana en la recta final de la campaña electoral bonaerense, decidido a disputarle la provincia al Partido Justicialista (PJ) que competirá el próximo 7 de septiembre por la composición de la Legislatura bonaerense detrás del sello Fuerza Patria.
Después del acto de hoy en La Plata, la idea es que el mandatario desembarque el próximo martes 19 de agosto en la ciudad de Junín, donde aprovechará para mostrarse con los candidatos nacionales para disputar las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Para el miércoles de la semana siguiente, el 27 de agosto, se espera que haga lo propio en una actividad que se celebrará en el partido de Lomas de Zamora, lo que configurará su segunda visita a la Tercera Sección, luego de que protagonizara una fotografía exprés de presentación de sus ocho candidatos bonaerenses en Villa Celina, La Matanza, el pasado jueves.
Los dos eventos de las semanas venideras están en agenda y fueron confirmados por importantes fuentes oficiales que aclararon además que las sedes aún se encuentran en definición.
En paralelo, los candidatos seccionales tendrán sus propias actividades y el armador bonaerense, Sebastián Pareja, sumará apariciones en ciudades claves. Al momento, tiene previsto visitar el viernes Exaltación de la Cruz.
Esta tarde, el libertario hará una nueva aparición en La Plata, en un acto en el que tendrá a su cargo el cierre, luego de que los cabeza de listas tomen brevemente la palabra. A partir de las 17hs., Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima), y el anfitrión, Francisco Adorni (Octava) realizarán una breve presentación de sus perfiles.
Freno al decreto que habilita el corte del agua por falta de pago
La aparición del mandatario en la Tercera, Cuarta y Octava Sección, configura un intento del espacio de hacer pie en las secciones cuyos votos apuestan a disputar para imponerse en la carrera a la composición de la Legislatura bonaerense. Además, busca trasladar el respaldo con el que cuenta el jefe de Estado a los candidatos Bondarenko, Cabezas y Adorni, específicamente.
Los equipos a cargo de la ingeniería libertaria aspiran a cerrar el raid de actividades con un acto el próximo 3 de septiembre en el partido de Moreno.
Al igual que ocurrió camino a los comicios porteños que impusieron como vencedero al vocero presidencial, Manuel Adorni, los funcionarios del Poder Ejecutivo también estarán presentes en el evento que convocará a los candidatos seccionales y que está pensado para la asistencia de 10 mil personas. El armador de la provincia Sebastián Pareja, en calidad de jefe de campaña y el asesor presidencial, Santiago Caputo, a cargo del diseño de la estrategia, coordinan la locación que podría ser algún club barrial.
En el tramo final, los libertarios apuestan a cerrar el período camino a los comicios en la Primera Sección, el territorio del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien encabeza la nómina y configura una de las secciones más favorables para las listas violetas según algunas encuestas.
