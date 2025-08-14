Las muertes como consecuencia del fentanilo contaminado roza los 100 casos y se calcula que podría haber más. Anoche, el Gobierno dejó trascender que analiza realizar una presentación para apartar al juez Ernesto Kreplak a cargo del proceso debido al vínculo familiar entre el magistrado y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Además, argumentan que todavía no se procesó a ninguno de los sospechosos.

De este tema habló hoy jueves el gobernador Axel Kicillof. Fue en la rueda de prensa que brindó tras la inauguración del nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata . "Es una causa, la verdad que están se está viendo que es uno de los desastres sanitarios más grandes que hubo en términos de medicamentos que posiblemente estén contaminados, porque es toda una investigación judicial en la que nosotros como gobierno no estamos interviniendo, porque tampoco somos parte ni como acusado ni como imputado nadie de nuestro gobierno".

"Pero lo miramos con preocupación. No estoy interiorizado en la causa que tiene secreto de sumario y es el juzgado el que está avanzando, porque primero y lo quiero reivindicar, perdón porque lo hago ya como platense, pero fue una institución privada, pero que trabaja con nosotros acá en La Plata, la que llevó adelante una investigación para determinar que la causa probable de muerte en algunos pacientes de terapia intensiva tenía que ver particularmente con con un lote de medicamentos", agregó el mandatario.

Sostuvo que "así que se hizo una investigación profunda y fue por eso que se destapó la cuestión. Y luego de eso fue el juzgado el que empezó a buscar dónde estaban esas partidas. Fue el juzgado el que empezó a investigar. En otras jurisdicciones ya se ha encontrado en Córdoba, en Santa Fe, en diferentes lugares, y la verdad que es algo tan grave que hay que tener mucho respeto".

Por otro lado, sostuvo que "afortunadamente esos lotes no habían ingresado aparentemente a hospitales que sean de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, podría haber pasado también porque cuando se compra un medicamento que viene certificado por la autoridad competente, que es nacional, la verdad que se aplica luego".

"Lo que me parece el peor avance o desenlace de esto es que empecemos a hacer política en campaña. Por eso yo tengo este una mirada sobre esto, pero soy muy respetuoso de la investigación judicial y de los casos judiciales. Estamos a disposición, como siempre. Esperamos que se esclarezca, que se encuentren los responsables y que se actúe con dureza porque es un hecho grave", finalizó.

