Kicillof y las muertes por fentanilo: "Es uno de los desastres sanitarios más grandes que hubo"
Kicillof y las muertes por fentanilo: "Es uno de los desastres sanitarios más grandes que hubo"
El BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar
Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Uno por semana: cómo será la agenda de actos de Milei para dipustarle la Provincia a Kicillof
Conmoción en La Plata: murió un hombre atropellado por un camión recolector
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos y obligan al "Señor del Tabaco" a pagar más de US$ 1.000 millones
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Fuerte acusación contra Santiago Maratea: "Agraviante, irresponsable e intrusivo"
Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Plazos fijos, banco por banco: cuánto gano si deposito $10.000.000 a 30 días
Anses: cuánto van a cobrar los jubilados en septiembre y qué pasará con el bono
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: jueves con una promo especial en la Región
Elecciones 2025: cómo identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las muertes como consecuencia del fentanilo contaminado roza los 100 casos y se calcula que podría haber más. Anoche, el Gobierno dejó trascender que analiza realizar una presentación para apartar al juez Ernesto Kreplak a cargo del proceso debido al vínculo familiar entre el magistrado y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Además, argumentan que todavía no se procesó a ninguno de los sospechosos.
De este tema habló hoy jueves el gobernador Axel Kicillof. Fue en la rueda de prensa que brindó tras la inauguración del nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata. "Es una causa, la verdad que están se está viendo que es uno de los desastres sanitarios más grandes que hubo en términos de medicamentos que posiblemente estén contaminados, porque es toda una investigación judicial en la que nosotros como gobierno no estamos interviniendo, porque tampoco somos parte ni como acusado ni como imputado nadie de nuestro gobierno".
"Pero lo miramos con preocupación. No estoy interiorizado en la causa que tiene secreto de sumario y es el juzgado el que está avanzando, porque primero y lo quiero reivindicar, perdón porque lo hago ya como platense, pero fue una institución privada, pero que trabaja con nosotros acá en La Plata, la que llevó adelante una investigación para determinar que la causa probable de muerte en algunos pacientes de terapia intensiva tenía que ver particularmente con con un lote de medicamentos", agregó el mandatario.
Sostuvo que "así que se hizo una investigación profunda y fue por eso que se destapó la cuestión. Y luego de eso fue el juzgado el que empezó a buscar dónde estaban esas partidas. Fue el juzgado el que empezó a investigar. En otras jurisdicciones ya se ha encontrado en Córdoba, en Santa Fe, en diferentes lugares, y la verdad que es algo tan grave que hay que tener mucho respeto".
Por otro lado, sostuvo que "afortunadamente esos lotes no habían ingresado aparentemente a hospitales que sean de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, podría haber pasado también porque cuando se compra un medicamento que viene certificado por la autoridad competente, que es nacional, la verdad que se aplica luego".
"Lo que me parece el peor avance o desenlace de esto es que empecemos a hacer política en campaña. Por eso yo tengo este una mirada sobre esto, pero soy muy respetuoso de la investigación judicial y de los casos judiciales. Estamos a disposición, como siempre. Esperamos que se esclarezca, que se encuentren los responsables y que se actúe con dureza porque es un hecho grave", finalizó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí