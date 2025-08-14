Maria Becerra suma un segundo River: el primero lo agotó en tiempo record

María Becerra volvió a hacerlo. Después de agotar en pocas horas las entradas para su primer show 360° en el Estadio Monumental, la fanática del Lobo sorprendió a sus fans con una noticia que rompió las redes: habrá segundo River.

Así, la cantante confirmó que la nueva fecha será el 13 de diciembre y que las entradas estarán disponibles a partir de mañana a través de la plataforma oficial de venta, All Access.

Ahora, María marca un nuevo hito en su carrera, convirtiéndose en una de las pocas artistas argentinas en llenar más de una vez el estadio más grande del país en tan poco tiempo.

Vale destacar que, el formato 360°, que permite que el público rodee completamente el escenario, promete una experiencia inmersiva e innovadora, con un despliegue escenográfico de primer nivel y tecnología de última generación.

Para finalizar, recordemos que, el primer show, pautado para el 12 de diciembre, agotó localidades en cuestión de horas, evidenciando el fenómeno que genera la intérprete de “Corazón Vacío” con sus nuevas propuestas. Con este segundo River, Becerra cierra un 2025 consagratorio, en el que demostró que su fuerte vínculo con el público argentino.