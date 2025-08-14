Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"

Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. Esta mañana ingresó al penal de la zona oeste de La Plata.

14 de Agosto de 2025 | 11:23

Escuchar esta nota

Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, ya se encuentra preso en la cárcel de Melchor Romero donde cumple su condena a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado.

Se trata de la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata, la cual se caracteriza por funcionar con un régimen cerrado de modalidad moderada y que cuenta con dos pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres.

En dicho establecimiento se puede asistir a la escuela y cuenta también con talleres, una iglesiacampo de deportes y educación física, además de la posibilidad de un sector para las visitas familiares.

En 2023, durante una inspección, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un habeas corpus al denunciar las condiciones de detención. Entre ellas se destacó las mala conservación edilicia y sanitaria.

Contardi ahora se encuentra alojado en la misma Alcaidía donde también están presos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Asimismo, durante varios meses también estuvo, en el pabellón de mujeres, Felicitas “Toretto” Alvite, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand.

