Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"

Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. Esta mañana ingresó al penal de la zona oeste de La Plata.
Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, ya se encuentra preso en la cárcel de Melchor Romero donde cumple su condena a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado.
Se trata de la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata, la cual se caracteriza por funcionar con un régimen cerrado de modalidad moderada y que cuenta con dos pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres.
En dicho establecimiento se puede asistir a la escuela y cuenta también con talleres, una iglesia, campo de deportes y educación física, además de la posibilidad de un sector para las visitas familiares.
En 2023, durante una inspección, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un habeas corpus al denunciar las condiciones de detención. Entre ellas se destacó las mala conservación edilicia y sanitaria.
Contardi ahora se encuentra alojado en la misma Alcaidía donde también están presos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Asimismo, durante varios meses también estuvo, en el pabellón de mujeres, Felicitas “Toretto” Alvite, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
