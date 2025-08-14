Fuerte acusación contra Santiago Maratea: "Agraviante, irresponsable e intrusivo"

El Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires denunció a Santiago Maratea por “su accionar agraviante, irresponsable e intrusivo” por la promoción que hace en redes sociales de bebidas para, presuntamente, bajar de peso. A través de una carta documento, la entidad le exigió a Maratea que “se retracte de los dichos y expresiones vertidas en sus redes sociales, principalmente en Instagram”, luego de que el joven hablara de “nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”, señaló Laura Salzman, licenciada en Nutrición y presidenta de la entidad profesional bonaerense.

A través de un comunicado de la institución, Salzman explicó que “como todo influencer, (Maratea) tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero puede también tener riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo”.

“Las y los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, destacó.

“Intrusismo profesional”

De esta manera, el Colegio de Nutricionistas bonaerenses acusó a Maratea de promover el “intrusismo profesional” y de “denigrar” a los nutricionistas matriculados, cuando semanas atrás promocionó e indujo a la compra de un té con propiedades para bajar de peso.

"De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso", comenzó diciendo el influencer en un reel de Instagram sobre un producto de la marca FuXion. Agregó que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”. Para finalizar aseguró: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

Al respecto, Salzman sostuvo que “es una acción intrusista. Maratea se mete en un tema que, porque cree que su experiencia es favorable, lo mismo va a ocurrir con el resto. Esto es muy irresponsable y desde el Colegio de Nutricionistas no lo podemos permitir, tenemos que defender la salud de las personas porque es el rol que tenemos, tiene que ver con nuestra ética profesional”.

“Más allá de lo formal y de lo legal, a partir de la denuncia, exigimos el cese de esta publicidad encubierta y buscamos que la sociedad tome conciencia que detrás de estas recomendaciones hay empresas farmacéuticas y alimenticias. Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Por otra parte, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, concluyó la presidenta del colegio que nuclea a los nutricionistas bonaerenses.

La carta

En el texto de la carta documento enviada a Maratea por el Colegio de Nutricionistas bonaerenses, firmada por Salzman, se lee: “Que concurro por medio de la presente, en mi carácter de representante legal y presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de intimar a su persona a que en el plazo de 72 horas de recibida la presente intimación fehaciente proceda a retractar -por los mismos medios y redes empleadas para su difusión- sus dichos y expresiones públicas vertidas en redes sociales como Instagram -@santimaratea- en contra de la profesión y de los profesionales matriculados bajo la órbita de la Ley 13.272 y reglamentaciones complementarias”.

Continúa: “En primer lugar, su persona promociona y facilita la práctica ilegal del intrusismo profesional o ejercicio de la profesión de nutricionista sin la respectiva validación universitaria y de matriculación; incluso su persona promociona productos y líneas nutricionales sin su respectiva habilitación profesional, denigrando la profesión y sus integrantes sin argumento o fundamento atendible alguno”.

“Su persona violenta las normas de ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires e injuria y denigra a profesionales matriculados, por medio de reels y videos donde promociona e induce a la adquisición de productos y prácticas nutricionales”, prosigue el texto.

Y cierra: “Este extremo habilita y obliga a que este Colegio en el marco de los arts. 12, 13, 14 inc. c), d), I) de la Ley 13.272 en el ejercicio legal que le corresponde, salga en defensa de la profesión y de los colegas matriculados instar a su persona a cesar en las prácticas ilegales de difusión atentatorias de las normas citadas, so perjuicio de proceder en caso de silencio, evasiva o inacción a la intimación, a instar las respectivas acciones jurisdiccionales correspondientes tanto civiles como penales en contra de su persona por los actos ilegales citados en modo difamatorio y público”.