El juego de la silla: si Cubero entra a Telefé, ¿Nicole se va al “Bailando”?

“Poroto” se preparaba para desembarcar en el programa de Pampita el lunes, pero la rubia habría puesto el grito en el cielo y la llegada del defensor al programa de la némesis de su ex tendrá que esperar...

| Publicado en Edición Impresa

“Pampita Online”, el programa de Pampita en Telefé, no levanta la puntería en materia de rating y por eso ensaya medidas desesperadas: aprovechando el morbo que genera su vida personal, la conductora llevó el jueves a Fabián Cubero, ex de su archinémesis Nicole Neumann, al piso, luego de recibir la comentada visita de Mica Viciconte, pareja de “Poroto”, hace algunas semanas, y comunicarla telefónicamente con las hijas del defensor y Nicky.

Aunque no fue de gran ayuda en las mediciones (volvió a derrumbarse respecto a los 12 puntos que le deja “Elif” y a perder con “Pasapalabra”), la presencia de Cubero en el programa molestó a la rubia, harta de sufrir de amores mientras su enemiga se regodea. Para colmo, Cubero llegó a decir que había intentado conquistar a Pampita vía Instagram, aunque la morocha, que iniciaba una relación con “Pico” Mónaco por entonces, no le dio bola; y agregó para que ardan las orejas de su ex que el día de mañana “me gustaría” formar una familia con su flamante novia, Mica Viciconte, otra que está en la lista negra de Nicky.

Pampita lleva varias semanas intentando inflar el rating usando su vida personal, pero el acercamiento a Cubero (a quien llegó a llamar “un amigo”) revela el costado oscuro que la modelo esconde detrás de su encantadora sonrisa: la morocha no quiere olvidar el bullying sufrido durante sus inicios en la pasarela de parte de sus colegas, lideradas por Neumann, incluso a pesar de que la rubia supo alguna vez extender una rama de olivo.

Pero hoy un acuerdo pacífico entre ambas parece imposible, más luego de que Pampita llevara a Cubero a su living para “probarlo” como panelista: la morocha quiere incorporar a toda costa al futbolista a su panel, algo que iba a tener lugar este lunes, aunque, finalmente, habrá que esperar. Es que Nicole, panelista en otro envío del canal, “Cortá por Lozano”, y dueña de su propio show en el canal de cable KZO bajo la productora Kuarzo, responsable también del programa de Pampita, puso el grito en el cielo: o Cubero o yo, le habría dicho a los productores, y el escándalo en puertas habría incluso despertado la inquietud de Vélez, club de “Poroto”.

LA FURIA

La rubia se había reído ante los rumores de la incorporación de “Poroto” al programa de Pampita (“me he vuelto una fuente de trabajo, y está bien hacer el bien. Todo lo que uno le da al universo, vuelve”) pero al parecer, verlo en pantalla le provocó una irritación que sobrepasó su pose distanciada e irónica: según contó el portal RatingCero, Nicole estalló de bronca y llamó a los directivos de Telefe y Kuarzo a los gritos. Al parecer, la modelo pensaba que todo era una “movida o broma” para ganar algunos puntos de rating y estaba casi segura de que su ex pareja no iba a firmar, pero cuando vio que la chance era concreta, se enfureció.

El portal contó – que Nicole puso el grito en el cielo y que tuvo palabras muy elevadas de tono con los directivos de Kuarzo, al punto tal de amenazar con dejar su programa de las tardes en la señal de cable y renunciar al programa de Verónica Lozano, “Cortá por Lozano”.

Nicole desmintió todo rotundamente. “Invento absoluto... esta escena solo sucedió en la imaginación de alguien evidentemente”, escribió en Twitter, donde también aclaró que “ni discutí con nadie, ni estoy enojada con nadie por nada, ni me voy de ningún lado ni canal, ni me iría por terceros tampoco... basssstaaaaa de elucubraciones”. Sin embargo, desde Kuarzo confirmaron el entredicho con la modelo y su rechazo a la incorporación de su ex a los envíos de la productora.

Por más que Pampita debe estar frotándose las manos con el enojo de la rubia, lo cierto es que, aunque sea de modo indirecto, la supuesta ira de Nicole le jugará en contra: aunque la morocha ya daba por hecha la incorporación de “Poroto”, el defensor reculó y esperaría hasta que las aguas se calmen para hacer su segunda experiencia en tevé, tras ser parte de algunos envíos de “Con amigos así”, el programa de “Pico” en KZO.

“Estuve teniendo unas charlas, pero mi prioridad es Vélez”, aclaró el capitán del equipo velezano, que habría escuchado algunas recriminaciones del club, a pesar de que Cubero se sumaría al programa aprovechando el largo parate del fútbol local por el Mundial. Según Big Bang, se volverá a reunir la semana que viene con los productores y definirá entonces qué día, finalmente, arrancará, temporalmente, en lo de Pampita.

¿Qué hará Nicole? Aunque desde su supuesto enojo la rubia se habría tranquilizado, en Telefé y Kuarzo repican todavía las amenazas que habría realizado Neumann: si Cubero desembarca en el canal, Nicky podría rescindir su contrato y aceptar la oferta de Marcelo Tinelli para sumarse al “Bailando”, una oferta que había rechazado para quedarse en Telefé y el cable. Esta historia continuará...

“Estuve teniendo unas charlas (con la producción de “Pampita Online”), pero mi prioridad está en Vélez”

Fabián Cubero, futbolista ¿y panelista?