Donald Glover: la estrella ascendente de la cultura negra

A días de convertirse en Lando en la nueva “Star Wars”, el actor y músico lanzó “This is America”, el videoclip más visto del año

| Publicado en Edición Impresa

A semanas de su aterrizaje en los cines como un joven Lando Calrissian en “Solo: una historia de Star Wars”, Donald Glover se presentó en el estudio de “Saturday Night Live”, donde hiciera allá a lo lejos y hace tiempo sus primeras armas como escritor, y mostró “This is America”, una pegadiza y ominosa canción firmada por su alter ego musical, Childish Gambino, que mezcla cantos corales propios de los spirituals con un denso trap.

La canción fue un éxito instantáneo que estalló cuando Gambino mostró el video, un trabajo firmado por Hiro Murai, habitual colaborador en la premiada serie “Atlanta”, que creó y escribe Glover. El clip, cargado de paranoia, violencia, simbolismos y metáforas difíciles de desentrañar, es un retrato pesadillesco de la experiencia negra en Estados Unidos que envió a los internautas en un frenesí de tuits y discusiones foreras en torno al significado de cada fotograma.

Mientras los videos sobre “los significados ocultos”, del nuevo trabajo de Gambino se reproducen en YouTube, el trabajo se ha convertido en el quinto videoclip que más rápidamente alcanza los 100 millones de views en la historia del servicio de video por streaming, consiguiendo esa cifra en menos de nueve días. Al cierre de esta edición, el video ya pisaba los 150 millones de visitas.

En medio del furor por la canción que ha sido llamada “parte fundamental de la historia cultural negra” con apenas unos días en la calle, “This is America” debutó este miércoles en el número 1 de la prestigiosa lista Hot 100 de Billboard: es el primer número uno de Glover, cuya carrera como artista musical tardó en despegar. Sus primeros trabajos discográficos, de impronta fuertemente hiphopera, fueron considerados ocurrentes pero poco relevantes, faltos de identidad; a Glover le pesó en aquellos días haber ganado notoriedad como comediante en “30 Rock” y “Community”, su primer éxito televisivo.

Pero el multifacético artista quería desarrollar su veta musical, es insistió con perseguir ese camino al punto que en 2011 dejó la actuación, temporalmente, para perseguir una vida como Childish Gambino, seudónimo que inventó gracias al generador de nombres online de Wu Tang Clan

Tras publicar dos trabajos resistidos por la crítica, “Camp” y “Because the internet” (que sería disco de oro: sin embargo), Gambino subvertiría las expectativas que sobre él pesaba con “Awaken my love”, publicado en 2016 y nominado para cinco Grammys, incluyendo mejor álbum y grabación. En este trabajo, Glover mostró una nueva faceta a sus muchas caras al dejar el rap y abrazar el funk y el soul psicodélico de los 70: sonidos que para Glover reflejan una mezcla de terror y excitación de aquellos sonidos creador por artistas negros entre la persecución y el empoderamiento, y que permite trazar paralelismos con los días de Trump.

EL ESTALLIDO

Aquel 2016 sería el año de explosión de Glover: además del premiado disco, lanzó “Atlanta”. El mismo sentimiento extraño, subrepticio, de su disco, atraviesa “Atlanta”, que puede verse completa por la aplicación premium de Fox y cuya primera temporada se encuentra en Netflix.

En ambos trabajos, revela, la intención era clara: el humor, la sensualidad, la ironía y el surrealismo eran vehículos para “que la gente sienta miedo, porque así se siente ser negro”. Pero no se trata de terror como género, sino de recrear “la sensación pesadillesca de saber que sabés correr rápido, pero no podés. Sé lo que está pasando, pero no tengo control”. Esa imagen de la huida fútil se reproduce al final de su video “This is America”.

Ahora, si 2016 fue el año de su definitivo despegue, este 2018 asoma para cimentarlo como uno de los artistas más influyentes de la actualidad. Además de haber escrito uno de los hits más significativos de los últimos tiempos, la segunda temporada de “Atlanta” es uno de los programas más celebrados del año y se prepara para arrasar en la temporada de premios, más aún con el clima político que se vive en una industria en la cual la voz de Glover suena mucho más auténtica que la de tantos que se han sumado a la corriente creciente de corrección política. Todo, a días del estreno de “Solo”, que llega a los cines el jueves: las buenas sensaciones que ha dejado el personaje de Glover en la saga fueron tan grandes que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ya ha anunciado que el joven Lando será el protagonista del próximo spin-off de Star Wars.

Ganador de Grammy, Globos de Oro y Emmy, el actor y productor se acerca así, pasito a pasito, al mítico EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony), y, dice, tiene que agradecer su ascenso al actual presidente de Estados Unidos, como comentó al convertirse en el primer artista negro en recibir un Emmy por ganar una comedia: “Gracias Trump por hacer que los afroamericanos estén en el número 1 de la lista de los más oprimidos, esa es la razón por la que estoy aquí”.

Ganador de Grammy y Emmy, Glover se acerca al EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony)