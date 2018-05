Entre duros cruces y presiones se votó en Berisso el gasto anual del municipio

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de una sesión caliente, donde se cruzaron imputaciones y reproches de corte político, pero también objeciones sobre la forma de administrar, el Concejo Deliberante de Berisso aprobó la rendición de cuentas presentada por el Ejecutivo sobre lo gastado el año pasado a partir de un presupuesto de alrededor de $ 940 millones.

La votación fue desempatada por el voto doble del presidente del Cuerpo y Cambiemos contó esta vez con el voto del peronista anti K Jorge Pagano que denunció haber recibido presiones a través de mensajes telefónicos por parte de una persona a la que identificó como ex funcionario municipal de la gestión del peronista Enrique Slezack.

Pagano justificó su voto a favor de Cambiemos señalando que “lo hice porque no estoy de acuerdo con la posición golpista que tienen y para que me puteen los kirchneristas”, ironizó.

En el debate anterior a la definición del expediente, el concejal Angeloni, de Cambiemos, hizo una defensa de la rendición de cuentas que resultaría tibia a la luz de las objeciones técnicas con las que contestaría el peronismo kirchnerista. En ese contexto, Sebastián Mincarelli habló de un déficit de $286 millones y disparó que “no terminaron ninguna de las obras que empezaron”.

Ahí le salió al cruce la concejala macrista Mariela Cincotta que le recordó al edil kirchnerista que “son las obras que ustedes no hicieron en 30 años de gobierno” y volvió a golpear señalando que “dejaron un municipio quebrado y ahora exigen que todo se haga en dos años. Tienen una forma hipócrita de hacer política”.

Pero los embates del peronismo K no iban a detenerse y en la misma línea Fabián Cagliardi denunció el aumento de la deuda con los proveedores y la sub ejecución del gasto en Salud y otras áreas sensibles del municipio. Por su parte, el ex Cambiemos Carlos Festa concluyó con un lapidario diagnóstico: “se está gastando mal, no podemos aprobar este cheque en blanco sin hacer cuestionamientos”.