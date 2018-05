La Princesita: “No soy afortunada en el amor, quiero que todo dure para siempre”

| Publicado en Edición Impresa

Karina, la Princesita, pasó por “Pampita Online” y respondió una pregunta picante: ¿sos afortunada en el amor? “No. Directamente no. Yo la paso bien, pero no soy afortunada porque no es como yo quiero... por ahí soy un poco pretensiosa. Pretendo que dure para siempre como en los cuentos de hadas”, respondió la cantante y agregó: “Estoy sola, estoy bien y tranquila. Es el primer momento que dije ‘bueno, este año me siento fuerte, me siento un poquito más madura que antes’ y tenía muchas ganas de trabajar. Y la verdad es que se me dio como tenía pensado este año”.