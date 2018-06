Un video de locos: espantó a los leones... ¡a puro chancletazo!

Un visitante de un zoológico de Crimea filmó una insólita situación que se terminó de transformar en viral a través de las redes sociales. Su protagonista es Oleg Zubkov, quien está a cargo del parque y utilizó un método poco frecuente para espantar a los leones.

Es que en una situación tensa, donde los feroces animales estaban a punto de trenzarse en una pelea que pudo ser mortal, el hombre apeló a su chancleta para interponerse y evitar la lucha. Esa situación quedó registrada por la cámara de una visitante del zoo. Incluso se le escucha decir, en su idioma: "No me importa que seas león, te voy a dar una paliza". Créaso o no, los leones le hicieron caso y cada uno siguió con lo suyo.