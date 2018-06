Dan el veredicto por el brutal crimen a balazos de un policía en San Justo

“¡No me maten, no me maten!”, clamó el efectivo antes de ser ultimado a tiros en un caso que conmovió por el grado de violencia

El veredicto en el juicio a tres hombres por el crimen a balazos de un suboficial de la Policía Federal (PFA), cometido en 2016 por delincuentes que asaltaban un comercio en la localidad bonaerense de San Justo al que la víctima ingresó para realizar una compra, se dará a conocer esta semana en los tribunales de La Matanza, informaron fuentes judiciales. La última audiencia del debate está prevista que se lleve a cabo a las 12 del martes próximo, en el edificio judicial situado en Mendoza 2417, en ese partido del oeste del Conurbano. Según las fuentes, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Matanza resolverá si condena a los imputados Pablo Federico Aguilar (28), Jonathan David Albano (30) y Fredy Brítez Rojas (24) por el homicidio de Leonardo Federico Sánchez (38). En la etapa de alegatos, el fiscal de juicio Alfredo Luppino solicitó que los tres sean condenados a prisión perpetua por el delito de “homicidio doblemente agravado por criminis causa y por ser cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad”. En tanto, la Sección Patrocinio de Querellas del Personal Herido o Fallecido de la PFA que representa a la familia de la víctima coincidió con el pedido de la fiscalía, dijeron los informantes. Por su parte, los defensores de Brítez Rojas y Albano requirieron a los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Claudio Raciti que ambos sean absueltos, mientras que el de Aguilar pidió que sea encuadrado en un caso de “homicidio en ocasión de robo”. Es que éste último acusado había admitido que su intención era cometer el robo pero no matar al efectivo, dijeron las fuentes. Durante sus respectivos alegatos, el fiscal y la querella tuvieron en cuenta los testimonios que ubicaron a los imputados en la escena del crimen. “Según los testigos, el efectivo les repitió a los delincuentes ‘¡no me maten!, ¡no me maten!” pero por lo menos dos de ellos le dispararon”, dijo a Télam un vocero con acceso al expediente. El hecho ventilado en el debate ocurrió el 24 de junio de 2016, alrededor de las 18, en un local de venta de repuestos para autos de la marca Chevrolet, ubicado en avenida Arturo Illia y Rivera Indarte de San Justo. El policía Sánchez, que estaba vestido con su uniforme, llegó al lugar para realizar una compra pero en ese momento dos ladrones se encontraban en el interior del comercio y amenazaban al propietario. Mientras que un tercer asaltante que actuaba de “campana” en la puerta del local fue quien se corrió para permitirle el ingreso al policía, aunque inmediatamente después le apuntó con una pistola calibre 9 milímetros.

