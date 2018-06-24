Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN
1.- LAS HIJAS DEL CAPITÁN
MARÍA DUEÑAS / PLANETA
2.- LO MEJOR DE MAFALDA – MINI LIBRO
QUINO/LOS LIBROS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO
3.- BELLAS DURMIENTES
STEPHEN Y OWEN KING/PLAZA & JANÉS
4.- CUANDO FUIMOS LOS PERIPATÉTICOS
HÉCTOR LOZANO/PLANETA
5.- EL APARTAMENTO
DANIELLE STEEL/PLAZA & JANÉS
6.- MÁS ALLÁ DEL INVIERNO
ISABEL ALLENDE/SUDAMERICANA
7.- LA HERIDA
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ/PLANETA
8.- PATRIA
FERNANDO ARAMBURU/TUSQUETS
9.- GOY FRIENDLY
ROBERTO MOLDAVSKY/PLANETA
10.- SIGO SIENDO YO
JOJO MOYES/SUMA DE LETRAS
LIBROS – NO FICCIÓN
1.- EL CEREBRO DEL FUTURO
FACUNDO MANES Y MATEO NIRO/PLANETA
2.- LA FILOSOFÍA EN ONCE FRASES
DARÍO SZTAJNSZRAJBER/PAIDÓS
3.- EL ORIGEN
MARIANA ZUVIC/SUDAMERICANA
4.- MUJERES INSOLENTES DE LA HISTORIA
FELIPE PIGNA/EMECÉ
5.- EMOCIÓN Y SENTIMIENTOS
DANIEL LÓPEZ ROSETTI/PLANETA
6.- LA DIETA DEL METABOLISMO ACELERADO
HAYLIE POMROY/GRIJALBO
7.- DOCE ESTACIONES DEL ALMA
DAFNE SCHILLING/GRIJALBO
8.- PAZ, AMOR Y JUGO VERDE
MARINA BORENSZTEIN/PLANETA
9.- VIDA DE PERRO
HORACIO VERBITSKY/SIGLO XXI
10.- EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO
VIKTOR EMIL FRANKL/HERDER
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