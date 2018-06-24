Libros más vendidos

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LIBROS – FICCIÓN

1.- LAS HIJAS DEL CAPITÁN
MARÍA DUEÑAS / PLANETA

2.- LO MEJOR DE MAFALDA – MINI LIBRO
QUINO/LOS LIBROS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO

3.- BELLAS DURMIENTES
STEPHEN Y OWEN KING/PLAZA & JANÉS

4.- CUANDO FUIMOS LOS PERIPATÉTICOS
HÉCTOR LOZANO/PLANETA

5.- EL APARTAMENTO
DANIELLE STEEL/PLAZA & JANÉS

6.- MÁS ALLÁ DEL INVIERNO
ISABEL ALLENDE/SUDAMERICANA

7.- LA HERIDA
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ/PLANETA

8.- PATRIA
FERNANDO ARAMBURU/TUSQUETS

9.- GOY FRIENDLY
ROBERTO MOLDAVSKY/PLANETA

10.- SIGO SIENDO YO
JOJO MOYES/SUMA DE LETRAS

 

LIBROS – NO FICCIÓN

1.- EL CEREBRO DEL FUTURO
FACUNDO MANES Y MATEO NIRO/PLANETA

2.- LA FILOSOFÍA EN ONCE FRASES
DARÍO SZTAJNSZRAJBER/PAIDÓS

3.- EL ORIGEN
MARIANA ZUVIC/SUDAMERICANA

4.- MUJERES INSOLENTES DE LA HISTORIA
FELIPE PIGNA/EMECÉ

5.- EMOCIÓN Y SENTIMIENTOS
DANIEL LÓPEZ ROSETTI/PLANETA

6.- LA DIETA DEL METABOLISMO ACELERADO
HAYLIE POMROY/GRIJALBO

7.- DOCE ESTACIONES DEL ALMA
DAFNE SCHILLING/GRIJALBO

8.- PAZ, AMOR Y JUGO VERDE
MARINA BORENSZTEIN/PLANETA

9.- VIDA DE PERRO
HORACIO VERBITSKY/SIGLO XXI

10.- EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO
VIKTOR EMIL FRANKL/HERDER

 

 

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