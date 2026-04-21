VIDEO.- Denuncian que en una avenida de La Plata arrojan "residuos patogénicos"

En la localidad de Villa Elvira, en La Plata, los vecinos denunciaron la presencia de "residuos patogénicos" a un costado de la Avenida 13 a la altura de la calle 605. "Esta situación se presenta casi a diario", afirmaron.

Si bien en el lugar depositan toda clase de desechos -por lo general automovilistas que frenan para descartar residuos hogareños-, los vecinos hicieron particular hincapié en "la presencia de residuos patológicos".

"No sabemos de dónde provienen, pero tenemos conocimiento de que siempre se acerca una camioneta tipo combi y los depositan acá", afirmaron. En ese sentido, tomaron imágenes con un teléfono celular.

En ese marco, pidieron "que se realicen controles por parte de las autoridades competentes" ante "el peligro que implica para la comunidad la exposición a esta clase de residuos" y para evitar que ese tramo de la avenida se convierta en un basural a cielo abierto.