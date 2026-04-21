En medio de la crisis, se posterga la adjudicación de la licitación de los micros en La Plata

El tratamiento del proyecto para la adjudicación de la nueva licitación de los micros se postergó hoy en el Concejo Deliberante, en medio de la crisis desatada a causa del conflicto entre las empresas transportistas y el gobierno nacional por los montos de los subsidios.

La comisión de Transporte del deliberativo local se reunió esta mañana para evaluar la situación sobre el expediente, que el Ejecutivo había girado en marzo, en el marco de un proceso que se había iniciado el año pasado para la renovación del sistema.

Luego de la aprobación del pliego por parte del Concejo, y las posteriores instancias de licitación, sólo quedaba pendiente para la puesta en marcha de la nueva concesión la refrenda de las adjudicaciones de cada línea a cada empresa oferente por parte de los concejales.

Fue en ese contexto que se inició, en La Plata y en distintas ciudades del Área Metropolitana (AMBA), una crisis en el funcionamiento del transporte público, producto del conflicto entre empresarios y el gobierno nacional por la falta de aumento de los subsidios. Se trata de un reclamo de las concesionarias, a partir de los sucesivos aumentos del gasoil, que encarecen el monto del boleto.

Frente a este conflicto, las líneas del AMBA y de La Plata mantienen una medida por la que redujeron la frecuencia de los servicios a la mitad, perjudicando a centenares de patrulleros.

Si bien la nueva licitación del transporte local no se vincula directamente con el problema descripto, hoy los concejales resolvieron postergar su aprobación hasta tanto se esclarezcan dudas respecto a la cuestión.

Por eso, por unanimidad, todos los bloques que integran el cuerpo, incluyendo el oficialismo, presentaron al Departamento Ejecutivo municipal un pedido de informes, solicitando la siguiente información:

1) Si la baja frecuencia es debido a la quita de subsidios

2) Si esta reducción de frecuencias se traslada al proceso de la nueva adjudicación

3) Cantidad de usuarios afectados por la baja frecuencia

4) Si el aumento del boleto es consecuencia del aumento de combustible y quita de subsidios

5) Si la problemática genera cambios a recorridos y frecuencias de la proxima adjudicación

6) ¿Qué sucederá con las ampliaciones de los nuevos recorridos?

7) Si se cumplirán todos los recorridos del pliego

8) Si se cumplirán las cantidades suficientes solicitadas en el pliego de las unidades para personas con movilidad reducida

9) Hasta cuando se encuentra en vigencia la prórroga actual.

10) ¿El ejecutivo no descarta hacer nueva licitación?