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La Ciudad |Gonzalo atanasof, presidente de lotería de la provincia

Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”

El funcionario explicó las estrategias para combatir la problemática que desvela a jóvenes y adultos. El rol clave de la familia y del Estado

21 de Abril de 2026 | 02:38
Edición impresa

Para entender los causantes de la ludopatía en niños, jóvenes y adultos -no sólo en la Ciudad sino a escala global- se pueden esgrimir cuatro factores, por destacar algunos.

Factor uno: la pandemia de Covid-19 y el posterior aislamiento obligatorio e inédito en la historia. Durante este periodo, la incertidumbre, el dolor, las ausencias encontraron reparo en los dispositivos y sus recovecos virtuales.

Factor dos: la “gamificación” de la vida. Chicos, jóvenes y en ocasiones adultos pasan horas maratónicas frente a un dispositivo -generalmente el celular-, en las que suelen disfrutar de juegos cuyo funcionamiento carece de “game over”, es decir, nunca terminan. Así, la estimulación, la búsqueda y la recompensa es permanente. No hay lugar para la frustración.

Factor tres: un clima de época. Crece, en una carrera más que vertiginosa, el mundo de los “streamers” y “creadores de contenido” a través de las diferentes redes sociales. Entre tantos discursos, es habitual encontrar aquellos que impulsan a obtener un éxito redundante mediante un golpe de suerte. Así, la cultura del esfuerzo y del trabajo se esconden en el estante de antigüedades para dar paso a una vida glamoroso y repentina.

Factor cuatro: el contexto económico de crisis. Además de comprar una vida exitosa sin vaivenes, están quienes ven en las apuestas ilegales una salida económica. Asimismo, esto no es sólo para quienes apuestan sino también para aquellos que perciben una salida laboral como “cajeros”, por ejemplo (aquellos eslabones que, dentro del esquema de apuestas ilegales, funcionan como nexo entre las empresas y los clientes).

“El Estado debe asumir un rol ante la problemática” que representa la ludopatía

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Quien dijo todo esto, en el estudio de EL DIA, fue Gonzalo Atanasof, presidente de Lotería de la provincia de Buenos Aires. “Esta es una problemática reciente y que nos afecta a todos”, explicó.

Asimismo, sus declaraciones se enmarcan en el ciclo de charlas que está llevando adelante Lotería en la Ciudad: “Activá las alertas” -que se desplegó el pasado 15 de abril, que contó con la presencia de especialistas e historias personales y que tuvo una convocatoria de más de 200 estudiantes y 170 adultos-, y “Regulación del juego, apuestas ilegales y el rol de la justicia”, una encuentro que se desarollará el 29 de abril, a las 18, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y que promete esgrimir la problemática a través de un lente jurídico.

Las estrategias ante un enemigo silencioso

Lo que destacó Atanasof en el estudio de este diario es que “el Estado debe asumir un rol ante la problemática”, dijo. Pero, la pregunta es ¿cómo?

“Lo cierto es que cambiaron las características del ludópata. El sistema estaba preparado para detectarlo por su comportamiento, sus rasgos físicos, su conducta. Pero hoy mutó”, advirtió el presidente de Lotería bonaerense y agregó: “Hoy, la adicción tiene dos características que la hacen muy peligrosa: que es invisible y silenciosa. Puede estar adentro de casa, en tus hijos y que no te des cuenta. Además, por ahí los chicos no la terminan problematizando y lo toman como algo natural”.

En 2025 Lotería realizó más de 300 denuncias contra sitios de apuestas ilegales

En este sentido, Atanasof destacó no sólo el rol del Estado sino también la importancia de la familia: “Tiene un rol preponderante. Es necesario el amor, el diálogo y el respeto”.

Durante el 2025, Lotería realizó más de 300 denuncias contra sitios de apuestas ilegales virtuales -según la entidad bonaerense, más del 80 por ciento del juego online es clandestina- y también contra creadores de contenido que promociaban estos sitios. “Sigue siendo muy difícil porque estas estructuras delictivas tienen paraísos fiscales alojados en Malta o Curazao”, analizó.

No obstante, puntualizó que “hoy los medios hacen una diferenciación entre una página autorizada y el juego ilegal” aunque “queda mucho por hacer”, añadió.

El problema, en definitiva, es consecuencia de factores varios y debe ser intervenido desde “diferentes dimensiones”, expresó Atanasof y culminó: “Debe trabajarse en conjunto desde la justicia, desde la salud mental, desde la educación y la familia. Queremos atacar la ilegalidad y para eso debemos preguntarnos cómo la perseguimos, cómo establecer herramientas eficaces para los jueces, y, si es necesario, discutir si necesitamos una nueva legislación”.

 

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