Qué dice el protocolo que definió la Provincia ante amenazas de tiroteos y presencia de armas en escuelas

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Tras la seguidilla de amenazas de tiroteos registradas en al menos 12 escuelas del país en las últimas semanas, y a menos de un mes de un homicidio ocurrido en un colegio de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Buenos Aires reforzó los criterios de actuación frente a este tipo de situaciones en el ámbito educativo.
Según pudo saber este diario, las autoridades bonaerenses enviaron entre el viernes y el sábado un protocolo específico a los establecimientos, con pautas detalladas de intervención. Previamente, ya habían advertido que este tipo de mensajes no deben considerarse “bromas”, sino conductas graves, y recomendaron no viralizarlos para evitar el llamado “efecto contagio”.
El documento establece que, ante la detección de amenazas o mensajes que refieran a posibles ataques o presencia de armas, las instituciones deben actuar con “celeridad”, priorizando el resguardo de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa.
En estos casos, se fija una cadena de comunicación inmediata: el personal debe informar al equipo directivo, que a su vez dará aviso a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En paralelo, la dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente para dar inicio a una investigación.
El protocolo también señala que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes involucrados, a fin de resguardar sus derechos durante el proceso. Esta pauta aplica tanto para amenazas escritas en carteles o paredes como para mensajes difundidos en entornos digitales.
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Cómo actuar ante la presencia de un arma
El instructivo incluye un apartado específico para situaciones en las que un estudiante exhiba un arma dentro del establecimiento. En primer lugar, indica que siempre debe considerarse como si estuviera cargada.
Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de mantener la calma, intentar establecer un diálogo con el estudiante y dar aviso inmediato al 911. También se sugiere procurar que el arma sea dejada en una superficie segura. En caso de tratarse de un arma de fuego, se indica pedirle que retire el dedo del gatillo, siempre que la situación lo permita.
El protocolo advierte que ninguna otra persona debe manipular el arma. Asimismo, se deberá designar a un adulto responsable para resguardar el aula e impedir el ingreso de terceros, hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que serán las encargadas de retirar el arma del lugar.
Además, se remarca que la presencia de un arma constituye un delito, por lo que, una vez controlada la situación, el estudiante deberá quedar a disposición de la Justicia, con intervención de su familia.
Intervenciones posteriores
Una vez superada la emergencia, el documento establece que las instituciones deben implementar intervenciones socioeducativas integrales para abordar lo ocurrido. Esto incluye espacios de trabajo con estudiantes, acompañamiento a las familias, revisión de los procedimientos aplicados y el fortalecimiento de los acuerdos de convivencia y el uso responsable de entornos digitales.
El protocolo fue difundido a través de la Dirección de Inspección General y, según voceros oficiales, se basa en la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas en el ámbito escolar publicada en 2023.
En este contexto, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, mantuvo este lunes una reunión con sindicatos docentes, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso. Allí coincidieron en la necesidad de continuar monitoreando la situación, reforzar el acompañamiento a los equipos educativos y avanzar en la conformación de mesas intersectoriales en los distritos para el abordaje y seguimiento de conflictos escolares.
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