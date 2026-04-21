"Parece un jacuzzi": denuncian una esquina cubierta de espuma en La Plata y apuntan a un vecino

Qué dice el protocolo que definió la Provincia ante amenazas de tiroteos y presencia de armas en escuelas
Qué dice el protocolo que definió la Provincia ante amenazas de tiroteos y presencia de armas en escuelas
Tormenta en La Plata: parte de un árbol cayó sobre auto en pleno centro
Kicillof encabezó una audiencia en la Corte Suprema para reclamar fondos que adeuda Anses
Por la lluvia, se suspendió el clásico platense de Reserva: cuando lo jugarán
Proponen crear un "Paseo de las Peatonales" en los centros comerciales de La Plata
Se recalienta el reclamo de los universitarios en La Plata: marcha de antorchas y se viene otra semana entera sin clases
Se cumplió el pronóstico y avanza la tormenta en La Plata: ¿cuándo para de llover?
Milei recordó al papa Francisco y reveló qué le dijo cuando lo visitó en el Vaticano
Tras el paro de médicos en La Plata, buscan que la crisis del IOMA se meta en la Legislatura
Terminó la fecha 15 del Apertura 2026 y hoy el cruce de octavos sería Estudiantes vs Gimnasia
Un platense que iba en moto a trabajar fue sorprendido por "motochorros" y sufrió graves heridas en la cabeza
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Otra gran pérdida para el cine argentino: murió Luis Puenzo, director del film ganador de Óscar "La historia oficial"
VIDEO. "Si están viendo esto, quiere decir que estoy muerto": la escena de Brandoni que se viralizó
"No lo conoce nadie": padre e hija de un campeón de Libertadores con Estudiantes y una elegante defensa en redes
VIDEO. Tres expulsiones en Cambaceres contra el equipo del hermano de Messi: patadas criminales
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Cría de pejerrey y ecoturismo: cómo es la iniciativa que busca transformar las canteras abandonadas de La Plata
El 17, ella 38: estaban en pareja y la denunció por secuestro, amenazas y golpes
Volcó por esquivar a un perro en la 44 y lo socorrieron agentes del SPB
“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas
VIDEO.- Denuncian que en una avenida de La Plata arrojan "residuos patogénicos"
Piden que retiren los separadores del carril exclusivo de micros en San Carlos: accidentes y complicaciones
Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Más de 1.200 multas en La Plata y autos secuestrados en operativos de control
Al parecer, en el último tren a Londres no viajó el oro argentino
Cierran los últimos locales de Garbarino y avanza la venta de sus bienes
¡Orgullo de La Plata! La historia del estudiante del Nacional que representará al país en China
¡Atención! Un paro docente podría afectar hoy a escuelas de la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de La Plata volvieron a manifestar su preocupación por una situación que, aseguran, se repite con frecuencia: la acumulación de espuma en la vía pública, que en las últimas horas volvió a registrarse en la zona de 55 y 30.
Según relataron, tras la lluvia de este martes la esquina quedó completamente cubierta por una sustancia espumosa, generando sorpresa y malestar. “Parece un jacuzzi”, describieron.
Una lectora de este medio explicó que el problema no es nuevo y que se repite desde hace tiempo, especialmente durante el verano. “Esto lo venimos padeciendo todo el tiempo. Es un vecino que no sabemos qué le pone a la pileta, si es tóxico o no”, señaló.
De acuerdo a su testimonio, el líquido espumoso provendría de una vivienda ubicada en la zona de calle 54 entre 30 y 31, y se expandiría hacia la esquina cuando llueve.
“Ahora aprovecha que llueve y hace exactamente lo mismo. Estamos con toda la esquina llena de espuma, es imposible”, agregó.
Ante esta situación, los frentistas pidieron que se visibilice el caso y reclamaron algún tipo de intervención para determinar el origen del líquido y si representa un riesgo para la salud o el ambiente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí