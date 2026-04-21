"Parece un jacuzzi": denuncian una esquina cubierta de espuma en La Plata y apuntan a un vecino

Vecinos de La Plata volvieron a manifestar su preocupación por una situación que, aseguran, se repite con frecuencia: la acumulación de espuma en la vía pública, que en las últimas horas volvió a registrarse en la zona de 55 y 30.

Según relataron, tras la lluvia de este martes la esquina quedó completamente cubierta por una sustancia espumosa, generando sorpresa y malestar. “Parece un jacuzzi”, describieron.

Una lectora de este medio explicó que el problema no es nuevo y que se repite desde hace tiempo, especialmente durante el verano. “Esto lo venimos padeciendo todo el tiempo. Es un vecino que no sabemos qué le pone a la pileta, si es tóxico o no”, señaló.

De acuerdo a su testimonio, el líquido espumoso provendría de una vivienda ubicada en la zona de calle 54 entre 30 y 31, y se expandiría hacia la esquina cuando llueve.

“Ahora aprovecha que llueve y hace exactamente lo mismo. Estamos con toda la esquina llena de espuma, es imposible”, agregó.

Ante esta situación, los frentistas pidieron que se visibilice el caso y reclamaron algún tipo de intervención para determinar el origen del líquido y si representa un riesgo para la salud o el ambiente.