Volcó por esquivar a un perro en la 44 y lo socorrieron agentes del SPB

Un automovilista perdió el control y volcó tras esquivar a un perro en la Avenida 44 a la altura de la calle 260, en cercanías de la localidad platense de Etcheverry. El conductor fue socorrido por cuatro agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que al pasar por el lugar se encontraron con el rodado dado vuelta. El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada del sábado y el accionar del personal fue clave en medio de la neblina que redujo la visibilidad en la ruta y pudo haber desencadenado otro siniestro .

El episodio vial tuvo lugar el sábado a las 5.30 cuando el conductor del auto, por esquivar al can, perdió el control y volcó sobre la mano de circulación. Desde el SPB se informó que "el adjutor Mario Ardiles, el Sargento Ayudante Marcos Sanchis, el Sargento Pablo Vitali y el Guardia Nicolás Ríos, numerarios de la Dirección de Infraestructura, Departamento Mantenimiento, habían salido desde la Jefatura del SPB hacia Florencio Varela para cambiar una bomba de agua en una de las cárceles".

"La comitiva penitenciaria se topó con el accidente y sin dudar, los agentes frenaron y asistieron a la víctima, desactivaron el contacto del auto para evitar un incendio y desviaron el tránsito", detallaron. El oficial Ardiles explicó que "la espesa neblina obstaculizaba la visión y la preocupación era que podría haber otro accidente ya que los vehículos transitaban a alta velocidad".

"Justo pasaba un móvil policial de la localidad de Brandsen y le pedí a la oficial que module por la frecuencia para pedir asistencia médica y policial", explicó Ardiles.

El hombre accidentado sufrió una herida cortante en una mano y quedó en shock, y fue asistido por dos choferes de camiones que estacionaron en la banquina a la espera de la ambulancia, reportó el SPB.

Los agentes penitenciarios alertaron a un móvil policial de Brandsen y a la patrulla municipal que arribaron al lugar que crucen las camionetas en la avenida 44 con las balizas encendidas para incrementar las medidas para evitar un nuevo incidente vial.

Con la situación en manos de la Policía, la comisión penitenciaria continuó su camino hacia la cárcel de Florencio Varela.

Desde la Jefatura del SPB y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires destacaron el servicio y compromiso puesto de manifiesto por los agentes que intervinieron en el lugar del hecho.