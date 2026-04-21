Otra gran pérdida para el cine argentino: murió Luis Puenzo, director del film ganador de Óscar "La historia oficial"

Se recalienta el reclamo de los universitarios en La Plata: marcha de antorchas y se viene otra semana entera sin clases
Se recalienta el reclamo de los universitarios en La Plata: marcha de antorchas y se viene otra semana entera sin clases
Terminó la fecha 15 del Apertura 2026 y hoy el cruce de octavos sería Estudiantes vs Gimnasia
Tras el paro de médicos en La Plata, buscan que la crisis del IOMA se meta en la Legislatura
Un platense que iba en moto a trabajar fue sorprendido por "motochorros" y sufrió graves heridas en la cabeza
Kicillof va a la Corte y se pone al frente del reclamo de la Provincia por una deuda de Anses
VIDEO. "Si están viendo esto, quiere decir que estoy muerto": la escena de Brandoni que se viralizó
“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas
VIDEO.- Denuncian que en una avenida de La Plata arrojan "residuos patogénicos"
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Piden que retiren los separadores del carril exclusivo de micros en San Carlos: accidentes y complicaciones
"No lo conoce nadie": padre e hija de un campeón de Libertadores con Estudiantes y una elegante defensa en redes
Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El 17, ella 38: estaban en pareja y la denunció por secuestro, amenazas y golpes
Al parecer, en el último tren a Londres no viajó el oro argentino
Cierran los últimos locales de Garbarino y avanza la venta de sus bienes
Más de 1.200 multas en La Plata y autos secuestrados en operativos de control
¡Orgullo de La Plata! La historia del estudiante del Nacional que representará al país en China
¡Atención! Un paro docente podría afectar hoy a escuelas de la Región
Florencia Peña a full: revelaciones hot, juguetes sexuales y disfraces
Jessica Cirio, embarazada de Nicolás Trombino: confirmó que tendrá un bebé y que "viene a sanar"
Martes con paraguas en mano en La Plata por probables tormentas
Las razones detrás del boom energético: Vaca Muerta, importaciones en baja y un récord histórico
Quién es el gobernador que presiona a Milei para bajar impuestos: "Clave para el desarrollo industrial"
Trump acusó a Irán de romper la tregua en "numerosas ocasiones"
Ferraresi admitió que podría ser candidato a gobernador de Buenos Aires
La textil más importante de Mar del Plata al borde de la quiebra: pidieron concurso preventivo
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
“Acto de imprudencia”: Buzali no quiso matar, las razones detrás de la decisión de la Justicia
Rechazan acusaciones en medio del escándalo por la venta de una tortilla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Murió Luis Puenzo, uno de los realizadores más influyentes del cine nacional y figura clave en la proyección internacional de la industria argentina. Tenía 80 años y su fallecimiento generó repercusión en el ámbito cultural por el legado que deja como director, guionista y productor.
Puenzo fue el creador de La historia oficial, la película que marcó un antes y un después en el cine argentino. Estrenada en 1985, en los primeros años de la recuperación democrática, la obra abordó el drama de la apropiación de menores durante la última dictadura y el proceso de toma de conciencia de una familia atravesada por ese contexto.
El film alcanzó reconocimiento mundial al ganar el premio Óscar a la mejor película extranjera en 1986, convirtiéndose en la primera producción argentina y latinoamericana en lograr ese galardón.También obtuvo el Globo de Oro en la misma categoría y múltiples distinciones internacionales, consolidando a Puenzo como un referente del cine político y de autor.
Más allá de ese título emblemático, su carrera incluyó otras películas destacadas como Gringo viejo, La peste, La puta y la ballena, Las sorpresas, Luces de mis zapatos y una amplia trayectoria en la producción audiovisual. Su obra estuvo atravesada por una mirada crítica sobre la historia reciente del país, con especial atención a las consecuencias sociales y humanas de la dictadura.
“La historia oficial” no sólo fue un éxito cinematográfico sino también un hecho cultural. La película permitió visibilizar en el mundo el tema de los desaparecidos y la apropiación de niños, en un momento en el que la sociedad argentina comenzaba a procesar ese pasado reciente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí