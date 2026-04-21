Otra gran pérdida para el cine argentino: murió Luis Puenzo, director del film ganador de Óscar "La historia oficial"

Murió Luis Puenzo, uno de los realizadores más influyentes del cine nacional y figura clave en la proyección internacional de la industria argentina. Tenía 80 años y su fallecimiento generó repercusión en el ámbito cultural por el legado que deja como director, guionista y productor.

Puenzo fue el creador de La historia oficial, la película que marcó un antes y un después en el cine argentino. Estrenada en 1985, en los primeros años de la recuperación democrática, la obra abordó el drama de la apropiación de menores durante la última dictadura y el proceso de toma de conciencia de una familia atravesada por ese contexto.

El film alcanzó reconocimiento mundial al ganar el premio Óscar a la mejor película extranjera en 1986, convirtiéndose en la primera producción argentina y latinoamericana en lograr ese galardón.También obtuvo el Globo de Oro en la misma categoría y múltiples distinciones internacionales, consolidando a Puenzo como un referente del cine político y de autor.

Más allá de ese título emblemático, su carrera incluyó otras películas destacadas como Gringo viejo, La peste, La puta y la ballena, Las sorpresas, Luces de mis zapatos y una amplia trayectoria en la producción audiovisual. Su obra estuvo atravesada por una mirada crítica sobre la historia reciente del país, con especial atención a las consecuencias sociales y humanas de la dictadura.

“La historia oficial” no sólo fue un éxito cinematográfico sino también un hecho cultural. La película permitió visibilizar en el mundo el tema de los desaparecidos y la apropiación de niños, en un momento en el que la sociedad argentina comenzaba a procesar ese pasado reciente.