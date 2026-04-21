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Más de 1.200 multas en La Plata y autos secuestrados en operativos de control

Más de 1.200 multas en La Plata y autos secuestrados en operativos de control
21 de Abril de 2026 | 10:50

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La Municipalidad de La Plata desplegó nuevos operativos de control y prevención en distintos barrios del partido. Las acciones, coordinadas entre áreas comunales y fuerzas de seguridad, buscaron reforzar la vigilancia, ordenar el tránsito y garantizar el cumplimiento de las normas. Estas acciones arrojaron un saldo de 1.215 infracciones, 189 acarreos y 28 secuestros.

Durante los últimos días, la Secretaría de Seguridad desplegó controles vehiculares en puntos estratégicos, logrando supervisar un total de 373 vehículos. Los procedimientos se concentraron 66 y 167 y 137 y 72 (Los Hornos), y también en 13 entre 71 y 72, 31 entre 59 y 60, diagonal 79 entre 1 y 115 y 54 entre 24 y 25.

Asimismo, el área comunal concretó acciones en 31 entre 65 y 66, 24 entre 38 y 39 y diagonal 74 entre 1 y 115, y participó de un operativo en conjunto con Aubasa. Como resultado, se secuestraron 3 motos que incumplían la normativa vigente.

Por otro lado, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia intervino en el ordenamiento del tránsito de numerosos eventos, tales como la Marcha de las Antorchas del Regimiento 7, Noches Capitales en el Hipódromo y la maratón solidaria “Sor María Ludovica” en la República de los Niños. 

Además, brindó cobertura en la procesión de la Iglesia Inmaculada Concepción y en los encuentros deportivos de Estudiantes de La Plata frente a Cusco y Gimnasia Esgrima La Plata ante Estudiantes de Río Cuarto. 

En materia de prevención, el área desarrolló campañas de concientización vial en City Bell, Los Hornos y en los cruces de 7 y 32 y 13 y 72, junto con controles de alcoholemia en el centro.

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Paralelamente, la Comuna trabajó para garantizar el orden en el Festival de la Cerveza Capital en el camping municipal.

Cabe resaltar que las actuaciones se enmarcan en una política integral de prevención y control que busca reforzar la seguridad, ordenar el tránsito y garantizar la convivencia en el espacio público en los distintos barrios platenses.

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