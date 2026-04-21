Más de 1.200 multas en La Plata y autos secuestrados en operativos de control

La Municipalidad de La Plata desplegó nuevos operativos de control y prevención en distintos barrios del partido. Las acciones, coordinadas entre áreas comunales y fuerzas de seguridad, buscaron reforzar la vigilancia, ordenar el tránsito y garantizar el cumplimiento de las normas. Estas acciones arrojaron un saldo de 1.215 infracciones, 189 acarreos y 28 secuestros.

Durante los últimos días, la Secretaría de Seguridad desplegó controles vehiculares en puntos estratégicos, logrando supervisar un total de 373 vehículos. Los procedimientos se concentraron 66 y 167 y 137 y 72 (Los Hornos), y también en 13 entre 71 y 72, 31 entre 59 y 60, diagonal 79 entre 1 y 115 y 54 entre 24 y 25.

Asimismo, el área comunal concretó acciones en 31 entre 65 y 66, 24 entre 38 y 39 y diagonal 74 entre 1 y 115, y participó de un operativo en conjunto con Aubasa. Como resultado, se secuestraron 3 motos que incumplían la normativa vigente.

Por otro lado, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia intervino en el ordenamiento del tránsito de numerosos eventos, tales como la Marcha de las Antorchas del Regimiento 7, Noches Capitales en el Hipódromo y la maratón solidaria “Sor María Ludovica” en la República de los Niños.

Además, brindó cobertura en la procesión de la Iglesia Inmaculada Concepción y en los encuentros deportivos de Estudiantes de La Plata frente a Cusco y Gimnasia Esgrima La Plata ante Estudiantes de Río Cuarto.

En materia de prevención, el área desarrolló campañas de concientización vial en City Bell, Los Hornos y en los cruces de 7 y 32 y 13 y 72, junto con controles de alcoholemia en el centro.

Paralelamente, la Comuna trabajó para garantizar el orden en el Festival de la Cerveza Capital en el camping municipal.

Cabe resaltar que las actuaciones se enmarcan en una política integral de prevención y control que busca reforzar la seguridad, ordenar el tránsito y garantizar la convivencia en el espacio público en los distintos barrios platenses.