VIDEO. Tres expulsiones en Cambaceres contra el equipo del hermano de Messi: patadas criminales

Ayer fue una tarde que se descontroló en pocos minutos. Defensores de Cambaceres terminó envuelto en un cierre violento ante Leones FC, el equipo vinculado a la familia de Lionel Messi, con tres expulsiones en apenas 12 minutos y una serie de infracciones que generaron fuerte polémica.

El árbitro Iván Mastroieni fue protagonista en ese tramo final, donde el partido se rompió definitivamente. El clima se tensó sobre los 33 del segundo tiempo, con un cruce entre Esteban Coronel y Sebastián Peñaloza. Hubo agarrones y golpes, y el juez resolvió con la segunda amarilla al de Camba.

La segunda roja llegó tras un planchazo de Juan Ignacio Trentín sobre la pierna derecha de Patricio Acevedo, una acción dura que marcó el inicio del descontrol.

La tercera expulsión fue la más impactante. Facundo Fajardo vio la roja directa tras una patada sin intención de jugar la pelota, que impactó directamente sobre los tobillos de Leandro Duarte.

Camba, dirigido por el Indio Ortíz, venía de tres triunfos seguidos y hoy está octavo en la Zona A de la Primera C, fuera de la zona de playoffs aunque recién pasó la fecha 8.

Imágenes y video: Revista Tribuna Roja.