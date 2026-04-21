Tormenta en La Plata: parte de un árbol cayó sobre auto en pleno centro

En medio de la intensa tormenta que se registró este martes al mediodía en La Plata, una rama de gran tamaño cayó sobre un vehículo estacionado y provocó importantes daños.

El hecho ocurrió en calle 8 entre 59 y 60, donde una camioneta Volkswagen Tera de color rojo fue impactada de lleno por el desprendimiento. Las imágenes del lugar muestran daños en el techo y en uno de los laterales del rodado.

Según relató la propietaria, todo sucedió en cuestión de segundos mientras caía una fuerte lluvia, lo que generó preocupación entre los vecinos por el estado del arbolado urbano en la zona.

En ese contexto, la damnificada cuestionó la falta de mantenimiento y controles sobre los árboles, y advirtió que este tipo de situaciones podrían evitarse con tareas preventivas adecuadas.