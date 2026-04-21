Piden que retiren los separadores del carril exclusivo de micros en San Carlos: accidentes y complicaciones

Vecinos de la localidad de San Carlos volvieron a reclamar la eliminación del carril exclusivo para micros instalado sobre la avenida 44, al considerar que la medida, implementada como prueba, no sólo no resolvió los problemas de tránsito sino que generó nuevos riesgos y complicaciones en la zona.

El planteo que acercaron a la redacción de EL DÍA apunta al tramo comprendido entre las calles 137 a 139, donde se colocaron separadores plásticos tipo “Metrobus” que delimitan un carril diferencial para colectivos. Según remarcan, la intervención nunca se extendió a toda la traza de la avenida, sino que quedó reducida a unos 240 metros y en una sola mano por sentido, lo que generó un esquema desigual y confuso para quienes circulan.

Los frentistas sostienen que la estructura no está en uso formal y que, en la práctica, muchos vehículos no respetan la exclusividad del carril, utilizándolo para sobrepasos o circulación rápida. A eso se suma, según denuncian, el paso de colectivos a alta velocidad muy cerca del cordón, lo que incrementa el riesgo tanto para peatones como para quienes se movilizan en moto o bicicleta.

El reclamo, presentado ante la Defensoría Ciudadana y la delegación local, advierte sobre accidentes frecuentes, incluso con caídas de motociclistas al impactar contra los separadores. También remarcan que la medida afecta directamente la dinámica comercial del sector, ya que impide el estacionamiento sobre la calzada en una zona de alta actividad, donde operan camiones de carga y concesionarias.

Otro de los puntos críticos es el impacto sobre la circulación peatonal. Ante la falta de espacios para estacionar, muchos vehículos terminan subidos a las veredas, lo que obliga a los vecinos a bajar a la calle para poder transitar. La situación se agrava en el caso de personas con movilidad reducida, especialmente en una cuadra donde funciona un gimnasio al que asisten usuarios en rehabilitación.

Además, señalan que en días de lluvia se acumula agua sobre la calzada y el paso de los colectivos provoca salpicaduras hacia las veredas y los frentes comerciales. También cuestionan que la intervención impide el uso de la banquina para detenciones de emergencia, en un tramo que forma parte de la ruta provincial 215.