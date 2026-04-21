Allanaron un taller en La Plata: secuestraron autopartes "robadas" y un auto con pedido de captura

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Un taller mecánico de La Plata fue allanado y clausurado en las últimas horas, en el marco de un procedimiento en el que la Policía incautó numerosas autopartes y un vehículo con pedido de secuestro activo.
El operativo se llevó a cabo en un local ubicado en calle 27 entre 61 y 62, donde personal policial detectó irregularidades durante una inspección vinculada al control de actividades del rubro.
Según informaron fuentes oficiales, el lugar no contaba con la documentación correspondiente para funcionar, por lo que se dispuso su clausura. En ese contexto, los agentes también hallaron una importante cantidad de autopartes, varias de ellas con pedido de secuestro vigente por causas de robo automotor.
Entre los elementos incautados se encuentra un Ford Fiesta Max gris con pedido de secuestro por hurto automotor, además de una tapa de baúl de un Chevrolet Onix, un capot de Renault Kangoo y una cédula de identificación de un Chevrolet Corsa, todos con requerimientos judiciales activos.
Durante el procedimiento también se secuestraron 32 cajas de cambio, 15 tapas de cilindro, 23 electroventiladores, 16 puertas, 18 capots y herramientas de corte, entre ellas amoladoras y un hacha.
En el lugar fue aprehendido el propietario del taller, un hombre de 63 años, quien quedó a disposición de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de encubrimiento e infracción a distintas normativas vinculadas al control de autopartes.
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La investigación continúa para determinar el origen de los elementos secuestrados y si existen más vehículos o piezas vinculadas a hechos delictivos.
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