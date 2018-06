Sampaoli: "El sentimiento por la camiseta nos hace una Selección peligrosa"

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, no confirmó el equipo que jugará mañana ante Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia: "No puedo dar el equipo porque todavía no se la comuniqué a los jugadores".

En tanto que aseguró que de cara al choque con los galos, "estamos muy confiados en la capacidad y en la preparación que tuvimos. El equipo tiene una gran fortaleza anímica que le va a permitir encarar el encuentro con mucha decisión. Es un equipo con mucha decisión, que va a jugar el partido con mucho corazón".

"El sentimiento por la camiseta nos hace una selección peligrosa", agregó.

Asimismo, manifestó que la forma de jugar será con la pelota, ya que "si nos defendemos sin la pelota, la capacidad de nuestros jugadores será menor que las del rival".

Más adelante, se refirió a Lionel Messi, y consideró que "es un farol, un indicativo para todos. Tenemos que estar a su altura en todo momento".

Sobre el rival de turno, el técnico destacó cuáles son sus fuertes: "La gran fortaleza que tiene Francia tiene que ver con la velocidad en las transiciones. Es muy sólido en defensa donde recupera y sale rápido. A partir de ahí tiene muchos goles de tres o cuatro toques". Y además auguró que "Francia va a vivir de nuestra falta de precisión en el juego. Va a intentar forzar errores".

Por último, más allá de todos los idas y vueltas cargados de rumores, confió: "Vine a un lugar al que yo quería venir. Estoy muy contento por estar acá y lucharé todos los días".