El fenómeno del hockey en La Plata

Con la aparición hace seis años de la Liga Platense de Hockey, y luego de la Liga Social, muchas familias pudieron mandar a sus hijos a practicar este deporte sin importar su situación económica

El hockey no para de crecer en nuestra ciudad: se calcula que en la actualidad hay más de 6.000 practicantes

Lautaro Segura

lsegura@eldia.com

Si uno se pone a buscar cuáles son los deportes que más se practican en la ciudad de La Plata, sin dudas que el hockey ocupa un lugar en los primeros tres puestos del ranking. En los últimos años, y gracias a las apariciones de la Liga Platense de Hockey y la Liga Social de Hockey, una gran cantidad de instituciones empezaron a apostar por una actividad que hasta no hace mucho tiempo parecía exclusiva para los clubes con mayor poder adquisitivo. Ahora el panorama cambió: no importa que la cancha no esté demasiado pareja o que falten palos, las entidades se la rebuscan para que chicos y chicas de todas las edades puedan jugar, convirtiéndose en muchos casos en espacios de contención e inclusión.

Hoy por hoy se calcula que más de 6.000 personas practican hockey en nuestras región en más de 30 entidades (ver cuadro aparte) y, en los próximos años, se espera que la cifra crezca. Si lo comparamos con otros deportes populares en la región, dejando de lado el fútbol, ha superado al rugby y al básquet, de los cuales se estima aproximadamente 4.000 participantes cada uno en la actualidad.

Igualmente si tenemos en cuenta cuánta gente se moviliza por el hockey cada fin de semana, el número se duplica o triplica, ya que se realizan distintas actividades recreativas que van más allá de lo que ocurre adentro de la cancha. Este deporte sin dudas ha llegado para quedarse en muchos clubes, mientras que otros no ven con malos ojos poder sumarse a este fenómeno que ya no discrimina por edad, sexo o situación socio-económica.

La Plata es una ciudad con fuerte presencia en los torneos metropolitanos, especialmente femeninos, que son organizados por la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. El principal club es Santa Bárbara, que cuenta con más de 1.500 chicos y chicas jugando en las diversas categorías y que tiene presencia actualmente en el “Top 10” de ambas ramas. Universitario, Estudiantes y San Luis son otras instituciones con tradición en la provincia, mientras que hace cuatro año se sumó otra vez Gimnasia luego de la abolición de una sanción por 99 años que arrastraba desde finales de la década de 1950.

Estos clubes fueron claramente beneficiados por el “efecto Leonas” ya que, tras la gran cantidad de logros conseguidos por el seleccionado nacional femenino desde comienzos de este milenio, dicho deporte se empezó a popularizar en las nenas. Pero para las familias no resultaba una inversión barata, ya que además de pagar la cuota social, tenían que comprar el palo y las protecciones. Por eso mismo muchas chicas se tuvieron que conformar con otras disciplinas que no afecten tanto al bolsillo.

A raíz de esta problemática fue que se empezó a gestar la Liga Platense de Hockey, que ya lleva más de seis años de plena expansión en nuestra región. Patricia González, profesora de Educación Física que está a cargo de las categorías infantiles de hockey en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), le contó a este medio cómo nació dicha liga: “Este proyecto surge por las necesidad de incluir por un lado a una cantidad de chicos y chicas que querían jugar hockey y, por otro, a un montón de clubes que tenían falencias edilicias. Entonces nos fuimos acoplando todos los que teníamos la misma problemática. Había muchas nenas por ejemplo que querían jugar al hockey pero que, por cuestiones económicas, no tenían la posibilidad de hacerlo en las instituciones pioneras de este deporte”.

“Distintos clubes fueron sumándose a lo largo de los años para atender a la demanda del crecimiento del hockey a nivel social pero que no reunían las condiciones edilicias acorde que si tienen las entidades pioneras. Así se fue conformando la Liga y, por suerte, cada año se va agrandando. Por ejemplo, se fueron sumando las categorías mami-hockey, media, caballeros, entre otras”.

Actualmente la Liga Platense de Hockey está conformada por 22 instituciones, las cuáles no son todas del partido de La Plata: hay de Florencio Varela, Almirante Brown y Magdalena. Su crecimiento ha sido tan fuerte que localidades vecinas vieron oportuno sumarse para potenciar sus categorías de hockey y generar nuevos lazos. “Se calcula que actualmente 2.000 personas están jugando en las distintas categorías de nuestra liga”, comentó González.

Tres años más tarde, y con las mismas metas, nació la Liga Social de La Plata, que actualmente reúne a 900 chicas (aún no tiene rama masculina esta liga). Pablo Hernández, quien trabaja como entrenador en Everton y es uno de los fundadores, contó: “Se inició con tres clubes y hoy ya somos 17. Es una liga recreativa y gratuita, que está apuntada principalmente a las escuelitas que recién están comenzando. Al igual que la Liga Platense no tenemos personería jurídica, es decir, no estamos afiliados a la Confederación Argentina de Hockey”.

ENCUENTROS LOS DOMINGOS QUE MOVILIZAN A TODA LA FAMILIA

Los domingos fue el día elegido por las ligas platenses mencionadas anteriormente para que se lleven a cabo los partidos y, además, se realicen distintos encuentros que convocan a toda la familia. Es común que se realicen sorteos, festivales y/o rifas para poder recaudar dinero pensando en distintos proyectos que los equipos van imaginando semana a semana.

Además se busca constantemente la integración y la inclusión y, por eso, es normal por ejemplo ver a chicos y chicas jugando juntos adentro de una cancha. La idea de estos clubes es que, además de aprender la práctica de dicho deporte, los participantes se lleven a sus casas diversos valores que van más allá del palo y la bocha.