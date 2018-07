Se marchó Leonard, ¿qué hará Ginóbili?

Manu todavía no se expidió públicamente si sigue en los Spurs o se retira de la NBA. Deberá pronunciarse en las próximos días

| Publicado en Edición Impresa

El enigma de Kawhi Leonard está resuelto. Y quizá, para muchos, no haya sido lo más apropiado. Leonard ha sido traspasado a los Raptors a cambio de DeMar DeRozan, en una operación que incluye a Danny Green, quien pone rumbo a Canadá junto con el propio Leonard y a Jakob Poeltl, que cambia los Raptors por San Antonio. Además, los Spurs reciben una primera ronda protegida del Draft de 2019 (puesto del 1 al 20) que después de un año se convertiría en dos segundas rondas.

Ante esta situación y la ida de otras figuras de San Antonio como es el caso de Tony Parker (el guardia se marchó a Charlotte Hornets) todo se preguntan que hará Manu Ginóbili con respecto a su futuro. Seguirá una temporada más con la 20 de los Spurs o se retirará de la actividad? Todavía el bahiense no se pronunció; aunque sea mostrado bastante participativo en la redes sociales durante sus “vacaciones”.

Seguramente en los próximos días -no tardará muchos más tiempo-, Ginóbili hará su pronunciamiento oficial; aunque ayer el veterano entrenador de San Antonio Gregg Popovich cuando se pronunció sobre la idea de Leonard dijo que “estoy confiado de que Manu pueda estar un año más con nosotros”, subrayó.

Leonard era candidato desde este 16 de julio a firmar un contrato por el máximo, pero solo podría hacerlo si permanece en San Antonio, algo que ya no sucederá. Ese acuerdo por el máximo hablaba de 221 millones de dólares y cinco temporadas. En cualquier otro destino, el tope económico que puede amasar Leonard es de 190 millones de dólares.

Con Leonard traspasado, el jugador tendrá ahora que esperar seis meses para suscribir una extensión con los Raptors si así lo desea. Esa extensión, que entraría en vigor para la 2019-20, tendría como tope la cantidad de 108 millones de dólares y cuatro temporadas. No puede optar a más en este contexto de traspaso. No obstante, según ESPN, Leonard ha filtrado que no quiere jugar en Toronto, por lo que todo apunta a que ejercerá su player option y será agente libre para la 2019-20.

Y aquí aparecen otras opciones más suculentas para su porvenir, pero alejadas igualmente de los 221 millones de San Antonio: la citada opción de que salga a la agencia libre en el verano de 2019 y renuncie al curso de contrato que le queda en Canadá, fruto de su acuerdo original con San Antonio, el firmado en 2015 y que recoge 21,3 millones de dólares para la 2019-20. Decimos que Leonard podría hacerlo mediante la player option y convertirse en agente libre. En este contexto, los Raptors podrían ofrecerle un máximo de 190 millones por cinco años.

Leonard también podría cambiar de nuevo de aires en 2019 y firmar por otra franquicia con espacio salarial suficiente. Aquí el límite serían 141 millones por cuatro cursos. Al no desear, en principio, estar en Canadá, todo apunta a día de hoy que este camino de los 141 millones sería el que pudiera tomar Leonard. Los Lakers quizá no estén tan perdidos de vista, solo que se ha retrasado todo un poco. Aunque esto da muchas vueltas.