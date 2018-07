Troglio: "No contar con Alemán es diferente pero podía pasar"

Tu navegador no soporta los elementos de audio. El DT en el 100.3

El entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, habló en conferencia de prensa tras la práctica matutina albiazul y se refirió la partida de Brahian Alemán. El técnico admitió que venía entusiasmado con el equipo, pero la inminente venta del uruguayo cambia un poco las perspectiva inicial.

“Venía entusiasmado trabajando con un equipo que venía dando resultados, y a tres días de un partido no contar con Alemán, cambia. Hay diferencias, pero es algo que podía pasar. Más allá de la tristeza inicial, se sigue pensando en lo que viene” .

"Nos cuesta mucho retener jugadores, no sólo en Gimnasia. El jugador piensa en su futuro, y el perjudicado es el entrenador. Pero es lo que nos toca vivir. Por eso el trabajo con los chicos fue porque sabíamos que podía pasar esto", agregó.

Asimismo, manifestó que la intención es sumar tres o cuatro jugadores más para que el equipo pueda ser competitivo en un semestre que será complicado y en el que se deberá sumar puntos.

"La intención es agregar ente tres y cuatro jugadores más. Pero vengo trabajando con los chicos desde el 15 de Mayo y me da confianza que pueden hacer un gran partido. Hablé con ellos y a los chicos les pido compromiso, no tienen que ser figuras. Si le pueden sumar la técnica mejor, pero eso va de la mano con los nervios. Que no fallen en la voluntad, que participen para el equipo y con eso me alcanza".

Sobre el partido en sí, señaló que "nos plantearán un partido duro y peleado y hay que estar concentrados. Es un equipo en formación, ha agregado gente, y propondrá un partido peleado y desde el entusiasmo. Son partidos muy difíciles de jugar".

Sobre el mercado de pases contó que "esperamos por Alemán porque parece que faltan papeles, por ahí los representantes les queman la cabeza a los jugadores, porque lo que hacen es laburar una vez por año, entonces quieren demostrar que se mueven. Y me complica. Sobre las llegadas estamos esperando que se concreten tres o cuatro negociaciones que está encarando Gabriel (Pellegrino).