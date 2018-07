Benito Cerati: “Fueron 4 años de ver a un padre morir todos los días”

Como nunca antes, el hijo de Gustavo habló abiertamente sobre la muerte del músico, fallecido en 2014 tras un ACV

Benito advirtió que no volverá a hablar sobre la muerte de su padre porque “cuesta mucho” / web

A partir del fallecimiento del que fue tecladista de Soda Stereo, Daniel Sais, Benito Cerati se puso reflexivo sobre el tema de la muerte. Y contó en primera persona cómo vivió todo el terrible trance de lo que le pasó a su padre, Gustavo.

Lo hizo desde su cuenta de Twitter, a través de una serie de 15 posteos. Ocurrió en una de sus “crisis” y se despachó con varias confesiones profundas.

“La última vez que pude visitar a mi papá en el hospital fue para decirle que mi disco había sido nominado a los (premios) Gardel. Hizo un movimiento semejante al que hacemos cuando nos da un chucho de frío y apretó los dedos. El día que yo debía ir a los Gardel, falleció”, lanzó, rememorando aquel fatídico 4 de septiembre de 2014.

“Me hacés falta, pero después me acuerdo que ya me diste todo”, escribió el hijo mayor del ex líder de Soda, y de la artista chilena Cecilia Amenábar.

Para él, darse cuenta de su madurez (“Yo puedo solo”) es casi un homenaje a su papá: “Siempre me lo dijiste y recién ahora lo estoy creyendo”, subrayó.

Cerati sufrió un ACV tras un concierto en Caracas, Venezuela, en plena gira. Algo sorprendente fue que el cantante y guitarrista tuvo un presagio increíble.

Benito contó que su padre se despidió de él muy llamativamente: “Lo último que me dijo mi viejo fue ‘No nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate’. Y se fue de gira. Por el Universo”, tuiteó.

“Los cuatro años siguientes” fue lo otro de lo que habló el joven músico. Mientras su padre permanecía en coma, para él fueron “años horribles. Fueron ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada. Donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia. Recién hoy estamos empezando a salir adelante”, afirmó.

Poco afecto a las cámaras, y bastante menos carismático que su padre, Benito cerró sus mensajes diciendo que “es lo último que voy a decir sobre el tema. Cuesta mucho”.