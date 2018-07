Lacunza insiste en discutir el reparto de recursos federales

| Publicado en Edición Impresa

El ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, sostuvo ayer que es necesario discutir el reparto de los recursos federales en el marco del debate por las transferencias de empresas a la Provincia.

“Edenor, Edesur, Aysa, son temas de agenda, pero no son los únicos. Lo que hay detrás es el reparto de los recursos federales. No quisiera perder de vista que desde todos los niveles del Estado hay que hacer un esfuerzo en acomodar nuestras cuentas para que el sector privado no tenga impuestos tan altos”, indicó.

Lacunza viene participando de la negociación con el gobierno nacional y dijo que “en esa conversación sobre el reparto de los fondos federales un rubro es el de los subsidios a la energía, que es cierto que en ese rubro el área metropolitana recibe más que el resto del país. Pero el reparto de fondos federales tiene más de 30 líneas. Además de esos fondos la Provincia aporta el 37% y recibe el 21%, es decir que de casi cada dos pesos que aporta recibe uno”.

“Si vamos a hablar de los subsidios, de acuerdo, pero hablemos de todo: Si no estamos mirando el postre que recibimos, sin ver que reciben otros de plato principal y entrada”, planteó en rechazo a las exigencias de los gobernadores peronistas.

“Yo preguntaría si alguna provincia cree que se puede desarrollarse en un país que tiene el Conurbano que tenemos”, completó.